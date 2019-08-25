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25.08.2019,  
12:31
Текст:  Тимур Алимов

Самые грозные в Европе: в США оценили появление Су-30СМ у Беларуси

Военно-воздушные силы Беларуси начинают получать самолеты Су-30СМ. Около десятка "самых мощных истребителей в Европе" сформируют элиту военного флота страны.

Об этом пишет американский журнал MilitaryWatch.

Беларусь остается единственным государством, на вооружении которого находилось большое количество самолетов Су-27, которые впоследствии были выведены из эксплуатации в связи с высокой стоимостью обслуживания и возрастом.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сейчас основу ВВС Беларуси составляют модернизированные варианты легких истребителей МиГ-29 и штурмовики Су-25. Войска противовоздушной обороны были усилены предоставленными Россией комплексами С-400, которые вместе с системами Бук-М2 образовали плотную сеть защиты.

- Приобретая Су-30СМ, Беларусь получает самый тяжелый и мощный в Европе истребитель, который способен спокойно противостоять любому боевому самолету, за исключением разве что единичных F-22 Raptor, которые находятся на европейских базах США, - пишет издание.

В публикации отмечается также, что Минск неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением баз НАТО вблизи своих границ и выходом США и ДРСМД.

Фото: tvzvezda.ru/
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Су-30СМ обеспечит белорусским военно-воздушным силам возможность наносить дальний удар, что позволит поражать цели глубоко за линией противника с широкого диапазона высот и с применением усовершенствованных управляемых боеприпасов. Истребитель также обладает высокой способностью выполнять роль превосходства в воздухе, благодаря своей чрезвычайной маневренности, полезной нагрузке до 12 ракет класса "воздух-воздух" и мощным датчикам, позволяющим нейтрализовать цели как в зоне поражения, так и в зоне видимости.

- Таким образом, российский истребитель обеспечит жизненно важные возможности, которых ранее у белорусского военно-воздушного флота не было, - пишет MilitaryWatch.

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