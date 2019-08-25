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25.08.2019 18:01
Рубрика: Спорт

Ярд позади

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, нокаутировав в 11-м раунде британца Энтони Ярда, который до этого поединка на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения.
"Крушитель" Сергей Ковалев (справа) преподал сопернику хороший урок за дерзкие слова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС "Крушитель" Сергей Ковалев (справа) преподал сопернику хороший урок за дерзкие слова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
"Крушитель" Сергей Ковалев (справа) преподал сопернику хороший урок за дерзкие слова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Поединок между Ковалевым и Ярдом вызвал повышенное внимание не только в России и Великобритании. За исходом боя внимательно следили чемпионы по другим версиям и их промоутеры. Ведь в случае успеха Крушителя, как называют Ковалева, можно ожидать интересные объединительные бои.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Ковалев рассказал о скором завершении карьеры

Ярд, в активе которого было 18 побед (17 нокаутом), признавался, что отправляется в Россию с одной целью - нокаутировать чемпиона и забрать его титул. При этом британец не стеснялся в комплиментах в адрес самого себя, гордо назвавшись "британским львом".

Для выросшего на Урале Ковалева громкие обещания соперников не страшны. Он пообещал преподать наглецу хороший урок, и с первых раундов этим занялся. Чемпион оккупировал центр ринга и оттуда простреливал джебами, периодически попадая в соперника. Первая половина боя прошла под абсолютным контролем россиянина. Ярд порой даже не понимал, что ему делать.

Ярд заявлял, что отправляется в Россию с целью нокаутировать чемпиона и забрать его титул. А в итоге сам впервые в карьере очутился на полу и проиграл досрочно

Так продолжалось до восьмого раунда. Тут британец неожиданно пошел вперед, чем смутил Ковалева. Ближе к концу раунда было видно, что чемпион пропустил много, он еле-еле передвигался по рингу. В этот момент екнуло сердце у всех поклонников Ковалева. Казалось, еще один удар и бой закончится. Но не тут-то было. За счет характера и силы воли россиянин все же продержался до гонга. А уже в следующем раунде стало очевидно, что взвинтивший было темп Ярд сам устал. Ведь до этого он никогда не боксировал больше семи раундов.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта

Ковалев пошел вперед и стал попадать. На лице Ярда стали все более заметны следы от ударов Ковалева. В 11-м же раунде чемпион приложился слева, и претендент впервые в карьере очутился на полу. Рефери сразу понял, что продолжать поединок нет смысла.

После победы Ковалев обратился к болельщикам и посвятил эту победу памяти боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США в конце июля от травм, полученных во время боя.

Спорт Бокс
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