Шесть бразильских штатов запросили помощь в тушении пожаров в Амазонии

Шесть (две трети) бразильских штатов запросили помощь у властей страны и военных в тушении пожаров в Амазонии, число которых резко возросло за последнюю неделю, сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря президента Бразилии, штаты Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс, Акко и Мату-Гросу обратились с просьбой о военной помощи через день после того, как президент Жаир Больсонаро разрешил силовикам вмешаться в ситуацию с тушением пожаров.

Тропические леса Амазонии производят около 20% кислорода в мире, и их часто называют "легкими планеты". По данным Всемирного фонда дикой природы, если бразильский тропический лес будет "безвозвратно поврежден", он может вместо этого начать выделять углерод - основной фактор изменения климата. Лес считается жизненно важным для замедления глобального потепления и является ареалом пребывания для бесчисленных видов фауны и флоры. Площадью всего в два раза меньше Соединенных Штатов, тропический лес Амазонки является самым большим на планете.

В настоящее время в северном районе Амазонки дислоцированы около 44 тысяч военнослужащих, которые могут бороться с лесными пожарами. "Мы можем направить больше военных из других регионов страны", - сказал Рауль Ботельо, глава штаба вооруженных сил страны.

Министр обороны Бразилии Фернандо Азеведо заявил, что вооруженные силы будут сосредоточены в определенных районах в зависимости от конкретной миссии.

По его словам, в Порту-Велью, штат Рондония, властям будут предоставлены два самолета, способных перевозить 12 тысяч литров воды, смешанной с антипиреном, а также пехотная бригада, силы речного патрулирования и местное отделение мониторинга Амазонки, в которое в качестве советников входят представители министерства обороны США.

Альфредо Сиркис, исполнительный директор Бразильского климатического центра и основатель Бразильской партии зеленых, выразил сомнение, что кто-либо сможет потушить существующие пожары. "Как только у вас происходит такой сильный лесной пожар, особенно если у вас нет всего того оборудования для пожаротушения, которое есть в таких странах, как США или Португалия, его трудно погасить. Такие пожары будут потушены только в зависимости от благоприятных погодных условий", - сказал политик. По словам Сиркиса, военные могут помочь предотвратить дополнительные лесные пожары, применяя законы об окружающей среде и не давая злоумышленникам разводить огонь в тропической зоне.

Защитники окружающей среды заявили, что фермеры, очищающие землю для пастбищ, несут ответственность за увеличение количества пожаров. Сам Сиркис обвинил в возгораниях коммерсантов, пытающихся расчистить землю, которую они надеются позже продать скотоводам. Оппозиция в Бразилии ссылается на то, что фермеров и скотоводов приободрила сильная предвыборная риторика Болсонаро в пользу разведения в регионе Амазонии крупного рогатого скота с целью экспорта говядины в Соединенные Штаты.

В среду Болсонаро еще больше разозлил своих оппонентов, обвинив неправительственные организации в том, что они сами подожгли тропические леса Амазонки, чтобы нанести ущерб репутации его правительства. Но в четверг он впервые признал, что фермеры могли участвовать в разжигании костров в этом регионе.

К слову, тему критической ситуации с пожарами в Амазонии намерен поднять на саммите "большой семерки" в Биаррице председательствующий на нем президент Франции Эмманюэль Макрон.

Цифра

В Бразилии только 22 и 23 августа были зафиксировали 1663 новых пожара, половина из которых произошли в Амазонии. Об этом сообщило издание El Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований. Всего с начала 2019 года в Бразилии произошли 78,4 тысячи лесных пожаров.