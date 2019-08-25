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25.08.2019 15:02
Рубрика: В мире

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией

Текст: Константин Волков

Лидеры стран G7, собравшиеся на проходящий на французском курорте Биарриц 24-25 августа саммит, считают, что надо развивать сотрудничество с Москвой. Об этом 25 августа сообщает агентство France Press со ссылкой на дипломатический источник.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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При этом тот же источник отметил, что говорить о возвращении России в состав этой структуры пока рано.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 25 августа журналистам, что ни одна из стран G7 не может говорить от имени всех участников группы, являющейся неформальным объединением. И хотя речь шла в данном случае о переговорах с Ираном, можно предположить, что этот принцип действует и в других ситуациях.

В мире Европа Франция Саммиты G7
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