Трамп не намерен вводить режим ЧП с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с торговой войной с КНР. Об этом он заявил 25 августа на саммите G7, проходящем во французском Биаррице.

По словам Трампа, он не намерен вводить режим ЧП, хотя "имеет на это право". Американский лидер так же отметил, что "сейчас мы ладим с Китаем и ведем с ним переговоры".

Трамп, кроме того, высказал предположение, что "Пекин куда больше хочет заключить сделку, чем мы".

При этом несколькими днями ранее президент США заявил, что намерен поднять пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов более значительно, чем планировалось ранее: не на 10 процентов, а на 15. А та продукция из Китая, которая уже обложена налогом 25 процентов, теперь станет облагаться налогом в 30 процентов.

Кроме того, он призвал американские компании поскорее уходить из КНР. Такое заявление Трамп сделал после того, как Пекин объявил о введении со своей стороны новых пошлин на товары из США объемом 75 миллиардов долларов.