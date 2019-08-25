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25.08.2019 10:47
Рубрика: В мире

Трамп не намерен вводить режим ЧП с Китаем

Текст: Константин Волков
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с торговой войной с КНР. Об этом он заявил 25 августа на саммите G7, проходящем во французском Биаррице.
Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File
Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File

По словам Трампа, он не намерен вводить режим ЧП, хотя "имеет на это право". Американский лидер так же отметил, что "сейчас мы ладим с Китаем и ведем с ним переговоры".

Трамп, кроме того, высказал предположение, что "Пекин куда больше хочет заключить сделку, чем мы".

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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При этом несколькими днями ранее президент США заявил, что намерен поднять пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов более значительно, чем планировалось ранее: не на 10 процентов, а на 15. А та продукция из Китая, которая уже обложена налогом 25 процентов, теперь станет облагаться налогом в 30 процентов.

Кроме того, он призвал американские компании поскорее уходить из КНР. Такое заявление Трамп сделал после того, как Пекин объявил о введении со своей стороны новых пошлин на товары из США объемом 75 миллиардов долларов.

В мире США Торговые войны
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