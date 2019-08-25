Трамп: Торговое соглашение с Японией может быть подписано в сентябре

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G7 во французском Биаррице, что США и Япония уже в сентябре на Генассамблее ООН могут подписать торговое соглашение, которое обсуждается последние годы. Ранее Трамп говорил, что соглашение может быть подписано в ноябре.

23 августа в столице США состоялась встреча представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги. Как отмечали японские СМИ после встречи, в целом сторонам удалось достигнуть договоренности. Согласно планируемому соглашению, Токио может понизить пошлины на ввозимые из США говядину и свинину. Сейчас он составляет 38,5 процента, а может быть понижен до 9 процентов. При этом американская сторона отложит повышение на 2,5 процента тарифов на импорт в США японских автомобилей.

Дефицит в торговле между странами составляет около 57 миллиардов долларов в год в пользу Японии.