Новости

Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем 14:18
Названы возможные причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани 14:13
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства 13:51
В Тюмени проверят отказ медиков в помощи пациентке с отеком легких 13:41
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро 13:39
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 13:34
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда 13:23
Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник" 13:20
В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара 13:19
В Крыму на "Тавриде-Арт" парень сделал предложение своей девушке 12:55
В Харьковской области частично обрушился мост 12:35
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа 12:32
В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса 12:08
В Сочи водитель сбил семилетнего ребенка 12:02
Конкурс "Новая волна-2019" стартовал в Сочи 11:57
В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина 11:51
В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе 11:39
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийно севшего А321 11:25
Первый президент Украины рассказал о бессмысленности старого гимна 11:23
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек 11:09
Трамп анонсировал заключение торгового соглашения с Японией 11:08
Сошедший с гор сель перекрыл дорогу к альплагерю в КБР 10:54
В Башкирии в аварии погибла 25-летняя женщина 10:52
Шесть бразильских штатов запросили помощь в тушении пожаров в Амазонии 10:43
В Уфе в автобус не пустили незрячую женщину с собакой-поводырем 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 13:39
Рубрика: Экономика

Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро

Текст: Ирина Огилько

Столичная подземка пополнилась тремя новыми поездами "Москва-2019", их стало 19. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

По данным ведомства, новые поезда заменили поезда серии "Номерной", эта серия была самой массовой за всю историю составов столичной подземки и насчитывала более 7 тысяч экземпляров, к слову, ходить эти составы начали со второй половине 70-х годов прошлого века.

Как приводит слова заммэра Москвы Максима Ликсутова портал мэра Москвы, парк поездов на Сокольнической линии обновлен на четверть. Новые поезда стали удобнее для пассажиров, поскольку в составах есть сквозной проход через все вагоны, да количество мест для пассажиров увеличено, кроме этого в них есть зарядные устройства для телефонов и планшетов, сенсорные мониторы, а в первых вагонах - места для колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

Ранее пассажиры московского метро голосовали за дизайн нового поезда "Москва", который собираются запустить в будущем году. Пассажиры выбрали округлые формы кабины с удлиненными вертикальными фарами. Так же новые вагоны станут тише, комфортнее и еще более вместительные.

Экономика Транспорт Общественный транспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Синоптики предсказали похолодание в Москве на следующей неделе