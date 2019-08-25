Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро

Столичная подземка пополнилась тремя новыми поездами "Москва-2019", их стало 19. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.

По данным ведомства, новые поезда заменили поезда серии "Номерной", эта серия была самой массовой за всю историю составов столичной подземки и насчитывала более 7 тысяч экземпляров, к слову, ходить эти составы начали со второй половине 70-х годов прошлого века.

Как приводит слова заммэра Москвы Максима Ликсутова портал мэра Москвы, парк поездов на Сокольнической линии обновлен на четверть. Новые поезда стали удобнее для пассажиров, поскольку в составах есть сквозной проход через все вагоны, да количество мест для пассажиров увеличено, кроме этого в них есть зарядные устройства для телефонов и планшетов, сенсорные мониторы, а в первых вагонах - места для колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

Ранее пассажиры московского метро голосовали за дизайн нового поезда "Москва", который собираются запустить в будущем году. Пассажиры выбрали округлые формы кабины с удлиненными вертикальными фарами. Так же новые вагоны станут тише, комфортнее и еще более вместительные.