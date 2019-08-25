В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина

В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова. Это будет первый памятник в Аллее славы Русского сада.

Бюст был получен в дар от благотворительного общественного фонда "Диалог культур - Единый мир" в 2008 году. "Русский культурный сад был выбран, потому что мы часть семьи из примерно 40 культурных садов разных стран, представленных в Парке Рокфеллера в Кливленде, и мы активно продвигаем русскую культуру в США", - цитирует РИА Новости председателя совета сада Светлану Столярову.

Проектирование, изготовление и установка бюста, по ее словам, стоили порядка 15 тысяч долларов. Средства были собраны гражданами и бизнесменами Кливленда.

"Гагарин объединяет людей, он вне политики", - отметила Столярова.

Это уже пятый бюст Гагарина работы скульптора Леонова, установленный в США. Раньше такие же мемориалы появились в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне, в Музее космоса города Колорадо-Спрингс, в Музее авиации и космонавтики в Нью-Йорке, а также а Планетарии Адлера в Чикаго.

Всего бюсты Гагарина есть в 43 странах, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Франция и другие.