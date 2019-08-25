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25.08.2019 18:35
Рубрика: Общество

Зона недоступности

В российских школах и детсадах усиливаются меры безопасности
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
Системы передачи тревожных сообщений должны быть установлены во всех российских школах и детсадах. Более того, большинство школ подключат (если они этого еще не сделали) системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны, оборудуют посты охраны, установят КПП, металлоискатели. Такие правила диктует постановление правительства № 1006 от 2 августа с.г., опубликованное на официальном портале правовой информации.
Безопасность детей на первом месте - это факт. Но обеспечить ее должна администрация школы. Сдавать деньги на ЧОП или новые турникеты родители не обязаны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Безопасность детей на первом месте - это факт. Но обеспечить ее должна администрация школы. Сдавать деньги на ЧОП или новые турникеты родители не обязаны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Безопасность детей на первом месте - это факт. Но обеспечить ее должна администрация школы. Сдавать деньги на ЧОП или новые турникеты родители не обязаны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Правила касаются не только школ и детсадов, но и колледжей, техникумов, летних лагерей отдыха, центров дополнительного детского образования. Все учреждения, которыми ведает министерство просвещения, будут разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски - тем больше требований. И серьезная охрана, металлоискатели, сигнализация, планы эвакуации, учения и тренировки по обеспечению безопасности - далеко не полный список. Допустим, если всероссийский детский лагерь получил первую категорию, то при въезде на его территорию руководство должно установить средства снижения скорости или противотаранные (!) устройства.

Фото: Photoxpress
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Как понять, к какой категории относится образовательная организация? Это установит специальная комиссия, которая определит степень возможной угрозы. В нее могут войти директор и сотрудники школы, специалисты МЧС, Росгвардии и даже приглашенные эксперты. На каждый объект оформят паспорт безопасности. Его нужно будет обновлять не реже чем раз в пять лет.

- Постановление правительства позволит совершенствовать подходы к категорированию объектов образовательных организаций, повышая меры антитеррористической защищенности школ. Новые правила устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия по обеспечению такой защищенности, - прокомментировали документ в министерстве просвещения. - Вместе с детализацией требований по каждой категории объектов постановление пересматривает и закрепляет общий набор требований, включая меры оперативного реагирования на различные ситуации и угрозы.

В министерстве также добавили, что комплекс мер будет распространен во всех регионах страны и "позволит существенным образом повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все предписанные ранее и введенные вновь механизмы защиты".

Почему понадобились столь серьезные меры? Эксперты отмечают резкое увеличение случаев агрессии в школах. Причем чаще всего ее источником становятся сами ученики - подростки. Так, по оценкам, за последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и даже взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли - 24.

Чем выше риски - тем больше требований. И серьезная охрана, металлоиска­тели, сигнализация, КПП и турникеты - далеко не полный список

Почему стандартных способов обеспечения безопасности - видеонаблюдения, охранников - уже недостаточно? Как эффективно предотвращать такие случаи? Эксперты единодушны: в первую очередь нужно возрождать комплексную медико-психологическую службу в школах, которая бы работала и с детьми, и с педагогами, и с родителями.

Пока же на одного специалиста - школьного психолога - приходится несколько сотен учеников. А ведь нужны не только психологи, но и дефектологи, логопеды, социальные педагоги... Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: в школах снова открываются эти ставки. Но чтобы "закрыть" их дефицит, понадобится еще как минимум несколько лет.

Мнение

Максим Дулинов, директор Федерального института развития образования РАНХиГС:

- Персональную ответственность за безопасность школы несет директор. За соблюдение мер безопасности на уроке непосредственно отвечает учитель. Это положение закреплено в Законе "Об образовании в РФ". Кроме того, существуют требования по антитеррористической защищенности: они прописаны в соответствующих постановлениях правительства РФ.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Определяет нормативы денежных затрат на образовательную организацию муниципалитет или регион. И если деньги выделены в неполном или недостаточном объеме, отвечать все равно директору. Если у школы нет средств на ЧОП, родители могут по своей инициативе заключить договор с охранной организацией. Но следует помнить, что администрация образовательной организации не вправе обязать родителей оплачивать охрану школы. Это может быть исключительно на добровольной основе. Принуждение родителей к оплате работы ЧОПа - нарушение закона! В этом смысле неплохо было бы наделять управляющие советы, родительские комитеты и проч. полномочиями по контролю безопасности школ.

Это усилит комплексный подход к проблеме. Но не решит ее полностью. Почему? К сожалению, ЧП могут произойти и в школе, где безопасность обеспечивает вахтер и одна камера видеонаблюдения, и в большом комплексе, оснащенном металлоискателями, сигнализацией и охраняемом силами Росгвардии.

А что в регионах

В Пензе бабушки-вахтерши, еще недавно кутающиеся в шаль у входной двери школы, стали предметом судебного разбирательства: суд обязал заменить блюстительниц порядка в штатском на сотрудников ЧОПа, имеющих специальную лицензию. Почти год велось судебное разбирательство, и вот Пензенский областной суд вынес вердикт: бабушкам в школе не место!

Фото: Photoxpress.
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С иском обратился прокурор Ленинского района Пензы, защищая права несовершеннолетних, обучающихся в школе № 12, которая имеет два филиала. Они построены по типовому проекту в конце прошлого века и ничем не отличаются от сотен других школ в регионе. Так вот в разгар учебного года проверяющие обнаружили, что здания с массовым пребыванием детей не оборудованы тревожной кнопкой, не обеспечены охраной объектов сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны. Директору школы и начальнику Управления образования Пензы поручили устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и о противодействии терроризму. С тех пор прошло почти 12 месяцев, на носу новый учебный год, а нарушения до сих пор не устранены.

- По поводу отсутствия представителей частных охранных предприятий можно проводить суды хоть по каждому учебному заведению, - уверен начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев. - Изменить ситуацию пока не удается, все упирается в деньги. Чтобы сотрудники ЧОПа несли дежурство хотя бы 12 часов в день, необходимо выделить из городского бюджета 95 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Вопрос будет рассматриваться при формировании бюджета на следующий год.

А в Дагестане наем работников для охраны школ - сугубо добровольная процедура. Как рассказали "РГ" в министерстве образования и науки республики, организация охраны школы является обязанностью образовательного учреждения.

Администрация школы не должна принуждать родителей оплачивать охрану школы. Это может быть исключительно добровольно

В школах непременно должны быть кнопки экстренного вызова полиции - за этим строго следят. Также есть комплекс рекомендательных мер, таких как установка охранно-пожарной сигнализации, системы контроля и видеонаблюдения. Но на охрану школ деньги из бюджета не выделяют.

"Наем квалифицированного специалиста и заключение договора с частной охранной организацией выполняются лишь тогда, когда инициатива поддержана общим собранием школы, куда входят учителя и родители", - рассказали в минобрнауки региона.

Как выходят из положения администрации школ и родители? Как правило, все же собирают деньги на охрану. В двух махачкалинских школах, с родителями учеников которых побеседовал корреспондент "РГ", собирали до 500 рублей за одного ребенка в год.

"Кто по каким-то причинам не захотел сдавать, не заставляют. Сидит взрослый мужчина в форме. Особо толку с него, наверно, нет, но хоть посторонних в школу не пускает", - говорит родитель Амина Омарова.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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В частных школах дела обстоят получше. Мать ученика платного лицея Фатима Исаева рассказала "РГ", что стоимость охраны уже входит в оплату обучения: "Охрана - не пенсионеры - на входе дежурит постоянно. Не выпускают детей, пока не убедятся, что за ними приехали родители. Мы вполне довольны".

В Томске большинство образовательных учреждений уже несколько лет находится под охраной Росгвардии и частных охранных организаций.

- В настоящее время мы обеспечиваем охрану 146 школ на территории города Томска и Томской области, - рассказал "РГ" врио начальника отдела Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Томской области Дмитрий Процкий.

В каждой из школ установлена тревожная кнопка. Также переносные тревожные кнопки есть у директора и охранника учебного заведения. Сигнал о срабатывании кнопки сразу же поступает на пульт вневедомственной охраны, после чего ближайший экипаж Росгвардии прибывает по указанному адресу.

- Наши экипажи также постоянно патрулируют прилегающие к школам территории, - рассказывает Процкий. - Только в этом году во время объездов мы пресекли более 30 правонарушений. В основном это распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде.

В некоторых томских образовательных учреждениях устанавливают персональную внутреннюю систему оповещения. К примеру, в школе № 43 специальный брелок с кнопкой имеется у каждого учителя. При возникновении экстренной ситуации педагог нажимает на кнопку и охранник школы получает сигнал о ЧП в конкретном кабинете. Он передает его Росгвардии и сам направляется к кабинету для решения проблемы.

В будущем в регионе планируют перевести под охрану Росгвардии и ЧОПов все учебные заведения.

По информации городского департамента образования, на обеспечение всех образовательных учреждений лицензированными охранниками из бюджета Томска потребуется 38 миллионов рублей.

Подготовили Наталья Саванкова, Тимур Алиев, Наталья Граф

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