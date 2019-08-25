В Северной Корее прошло испытание новой сверхкрупной ракеты

Власти КНДР заявили о проведенном испытании новой сверхкрупной ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. Испытания, по данным агентства, прошли успешно. Других данных о пуске пока нет.

Известно, что это первые испытания после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали резко негативную реакцию в КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп цитировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что якобы Пхенъян готов будет прекратить пуски после завершения американо-южнокорейских учений.