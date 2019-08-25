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25.08.2019 00:35
Рубрика: В мире

В Северной Корее прошло испытание новой сверхкрупной ракеты

Власти КНДР заявили о проведенном испытании новой сверхкрупной ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. Испытания, по данным агентства, прошли успешно. Других данных о пуске пока нет.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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Известно, что это первые испытания после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали резко негативную реакцию в КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп цитировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что якобы Пхенъян готов будет прекратить пуски после завершения американо-южнокорейских учений.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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