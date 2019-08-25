Два беспилотных летательных аппарата ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана. Об этом сообщает L'Orient-Le Jour.

Как пишет издание, один из БЛА упал на юге Бейрута, другой взорвался в воздухе (по некоторым данным, он был сбит), повредив здание информационного центра движения "Хезболлах". Три человека получили осколочные ранения. Места происшествия были оцеплены военными.

Премьер-министр Ливана Саад Харири расценил произошедшее как "акт агрессии на суверенитета Ливана и явное нарушение резолюции 1701", принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года. По его словам, инцидент "угрожает региональной стабильности и ведет к ухудшению ситуации". "Правительство Ливана примет все меры с тем, чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности", - подчеркнул Харири.