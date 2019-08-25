Зеленский заявил о взятии Дюнкерка казаками в XVII веке

Украинские казаки взяли крепость Дюнкерк в XVII веке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости. Об этом сообщается на сайте его администрации.

"До 1991-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась конституция Филиппа Орлика", - перечислил президент.

По всей видимости, речь идет о взятии французами крепости с испанским гарнизоном в 1646 году в ходе войны между Францией и Испанией, продолжавшейся с 1635 по 1659 годы. Такая версия участия казаков во Франко-испанской войне широко распространена в украинской историографии.