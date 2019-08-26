2,5 тысячи школ завысили результаты итоговых контрольных

Новости

Шахматная школа Анатолия Карпова откроется в Солигорске 20:25
В Москве горит Рождественский монастырь постройки XIV века 20:00
Сбербанк стал совладельцем Rambler Group 19:50
В Ленобласти осудили мать, убившую 4-летнего сына за компьютерные игры 19:31
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург 19:20
В Пскове на складах с битумом произошел крупный пожар 19:04
В Калужской области арестован обвиняемый в убийстве ветерана ВОВ 18:45
Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов" 18:41
Северный флот и авиация отбили "нападение" на Таймыр 18:41
В Сочи опровергли данные о дефиците преднизолона 18:35
Президент Ливана: Атака израильских БЛА равносильна объявлению войны 18:26
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами 18:11
Новый альбом Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым в США 18:10
Премьер-министры земель Германии дали совет участникам встречи G7 18:08
Том Холланд обнадежил фанатов Человека-паука 18:08
Кириенко уверен, что фестиваль "Таврида-Арт" станет международным 18:05
В Москве пройдет большой бесплатный марафон отечественного кино 17:57
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги 17:40
В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 17:40
СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области 17:36
Число погибших из-за отравления грибами в Воронеже выросло до 12 17:36
В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов" 17:21
Жерар Депардье может сыграть советского лидера 17:18
В Воронеже отключились кассы и светофоры 17:15
В Чечне 17-летную девушку заподозрили в убийстве матери и сестры 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 19:40
Рубрика: Общество

Опять двойка

2,5 тысячи школ завысили результаты итоговых контрольных
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
Шесть процентов школ показали необъективные результаты всероссийских проверочных работ (ВПР). Это итоговые контрольные, которые проходят по всей стране по единому расписанию и единым бланкам. В 2019 году ВПР написали более 6 миллионов учеников.

Проверочные прошли в 4-7-х и 11-х классах в более чем 40 тысячах школ. Предметов было больше десятка - от математики, окружающего мира в "началке" до географии, истории химии - у выпускников. После сдачи работы ученик получал отметку по пятибалльной шкале. Однако она не должна влиять ни на четвертные, ни на годовые оценки ребенка в школьном журнале. Цель проведения проверочных работ - оценить качество образования в регионах и понять, над чем работать.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Надо ли в школах отменять контрольные и домашние задания

Однако статистический анализ выявил: 2,5 тысячи школ поставили ученикам необъективные оценки. Причем 212 школ показывают такой результат уже три года подряд.

- К школам с необъективными результатами ВПР мы проявляем пристальное внимание, - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Обращаем внимание регионального руководства на необходимость работы с такими школами. Это постепенно дает результат.

Как специалисты понимают, что школа сработала нечестно? Аналитики фиксируют завышенные значения среднего балла всероссийских проверочных работ, несоответствие их результатов и школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к другому. При этом, если образовательная организация действительно очень сильная, если ее стабильно высокий результат подтверждают региональные координаторы ВПР, она в "необъективный" список не попадает.

Перечень школ с необъективными результатами ВПР-2019 опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования. Информация о них с указанием предметов и классов также направлена в региональные министерства образования.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве горит Рождественский монастырь постройки XIV века
Трамп и Абэ выразили заинтересованность в приглашении России на саммит G7
Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов