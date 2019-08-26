Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении. Об этом говорится в бюллетене Банка России за июль.

По данным Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2 процента соответственно. Это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе.

Тем не менее, годовой темп прироста зарплаты продолжил колебаться на уровне 2016-2017 годов. В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5 процента соответственно, отмечается в документе Банка России.

Потребительский спрос в июле оставался сдержанным. Годовой темп прироста оборота розничной торговли замедлился до одного процента - минимального значения с сентября 2017 года. Замедление роста наблюдалось по всем группам товаров.

Сдержанная динамика потребительского спроса обусловлена стагнацией реальных располагаемых доходов населения.