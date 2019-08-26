Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде

Бюст космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт в Русском культурном саду города Кливленда (штат Огайо). Церемония состоялась в воскресенье.

Директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин зачитал приветствие российского посла Анатолия Антонова, в котором говорится о том, что установка бюста первого космонавта "послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США, а новые поколения исследователей наших стран достойно продолжат традиции своих предшественников", - цитирует РИА Новости.

Это уже пятый бюст Гагарина работы скульптора Леонова, установленный в США с 2011 года. Мемориалы есть в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне, в Музее космоса в Колорадо-Спрингс, в Музее авиации и космонавтики в Нью-Йорке, а также в Планетарии Адлера в Чикаго.

Отметим, что бюст был получен в дар от международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур - Единый мир", который реализует проекты, направленные на укрепление дружеских связей между странами. Сегодня бюсты Гагарина установлены в 43 странах. В их числе Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Индия и Китай.