Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября

Шел по городу "Волшебник"

Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум сыграли главные роли в новом сериале "Волшебник" Михаила Хлебородова, который выходит на Первом канале. По сюжету три друга - Андрей Гончаров, Алексей Девятов и Павел Пургин - придумывают прибыльную бизнес-идею. Гончаров изображает из себя экстрасенса по имени Святозар, а Девятов и Пургин собирают информацию о клиентах. Святозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудных мужей в семью, притягивает удачу, становясь очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону оказывается жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо. В фильме также снимались Александр Голубков, Виктория Маслова, Дмитрий Хрусталев, Андрей Феськов, Сергей Астахов, Галина Польских и другие. "Главная мысль сериала проста: как бы тяжело ни приходилось людям, на самом деле можно рассчитывать на себя, друзей и семью - больше никто не сможет помочь, никакие целители и шарлатаны" - говорит режиссер Михаил Хлебородов.

Первый канал, 26-29 августа, 21:30

Снова за штурвалом

Продолжение телесериала "Капитанша" - на канале "Россия1". С тех пор, как Александра обрела свое счастье с Леонидом прошло два года. После недавнего приключения, когда она сама управляла судном в опасном рейсе, девушка решила стать профессионалом, пошла учиться. И теперь она курсант мореходного училища. Леонид тоже не отказывается от своей мечты, он готовится выкупить корабль, чтобы стать его полноправным владельцем. Они наслаждаются семейным счастьем, растят сына, планируют рождение второго ребенка и не подозревают, что судьба готовит им новые испытания…. В ролях: Анна Михайловская, Александр Ратников, Олег Фомин, Анна Шепелева, Лариса Кадочникова, Маргарита Шубина и другие.

"Россия 1", с 26 августа, 21:00

День российского кино

27 августа отмечается День российского кино. В этот день в 1919 году был подписан Декрет о национализации кинематографа, и в СССР, а потом и в России дата стала официальным днём рождения отечественной киноиндустрии. На "России К" - специальная программа к дате. Документальный сериал "Наше кино. Чужие берега" (26-29 августа, 8:30). Документальные фильмы в рубрике "Кино о кино", рассказывающие о знаковых лентах отечественного кинематографа. Автор - Александр Казакевич. Речь пойдет о картинах "Мимино", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Москва слезам не верит", "Кубанские казаки" и других. Цикл "Звезды русского авангарда" в эфире 26-29 августа в 22:45. Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин и другие - его герои. "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев" - 27-30 августа в 14:30. Телеканал подготовил также две телелинейки, посвященные выдающимся отечественным актёрам. В рубрике "Легенды мирового кино" смотрите программы об Игоре Ильинском, Татьяне Самойловой, Анатолии Папанове, Людмиле Гурченко, Александре Демьяненко (26-30 августа, 8:00). Программы из цикла "Острова" посвящены Нонне Мордюковой (26 августа, 18:45) и 85-летию со дня рождения Анатолия Солоницына (27 августа, 18:45). 80-летию со дня рождения Владимира Ивашова посвящён документальный фильм "Звёздная роль Владимира Ивашова" (28 августа, 18:45), а программа "Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин" (29 августа, 18:45) - 110-летию со дня рождения Лидии Сухаревской. И разумеется, зрителей ждут любимые отечественные фильмы.

"Россия К", 26-29 августа, 8:30

Советское кино: плата и расплата

Новый документальный фильм "Большие деньги советского кино" - на канале "ТВ Центр". В советском кино всегда крутились очень большие деньги. О том, сколько советское государство тратило на кинопроизводство, и сколько зарабатывало на фабрике звёзд, говорить было не принято. Знаменитые фразы из кинохитов, песни из кинофильмов, которые становились шлягерами, всё это приносило авторам и славу, и финансовую "поддержку". Но рядом с большими деньгами всегда большие соблазны. Фильм расскажет об экономике советского кино. Какие гонорары получали режиссёры, сценаристы, композиторы и актёры. Как деньги влияли на взаимоотношения знаменитых деятелей кино. Что было правдой, а что вымыслом в представлениях людей о красивой "звездной" жизни. Например, в 1989 году работники "Мосфильма" были поражены размеру гонорара, который выплатили режиссеру Петру Тодоровскому за картину "Интердевочка". Это была немыслимая сумма - 550 среднемесячных зарплат в те годы! К этой системе все привыкли и никто ее менять не собирался. Но группа Тодоровского воспользовалась хозрасчетом и не прогорела. В титрах впервые появилась надпись "продюсер". Мира Тодоровская нашла шведского инвестора, который согласился финансировать картину. Впервые фильм не получил категорию, а рассчитывал только на прока В фильме участвуют: Елена Яковлева, Ирина Розанова, Инна Макарова, Зинаида Кириенко, драматург Виктор Мережко, драматург Александр Бородянский, режиссёр Александр Стефанович, продюсер Борис Криштул, продюсер Мира Тодоровская, историк моды Александр Васильев, адвокат Александр Добровинский, киноведы Валерий Фомин и Вячеслав Шмыров и другие.

"ТВ Центр", 29 августа, 23:10

Искать и не сдаваться

Актриса Дарья Екамасова - героиня программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". В свое время она долго штурмовала театральные институты и точно знает: сдаваться никогда нельзя. Почему же она до сих считает актерство скорее хобби, чем профессией? Казалось девушку Дарью ждет светлое музыкальное будущее. Но вмешалась судьба в лице Джаника Файзиева, который снимал клип "Рассветная" для Валерия Меладзе. Свою первую роль Екамасова сыграла в фильме Андрея Прошкина "Спартак и Калашников". Как слишком молодой возраст чуть не помешал Дарье сыграть в фильме "Жила-была одна баба" Андрея Смирнова? За что она благодарна Александру Пороховщикову? Что изменилось в ее жизни с рождением ребенка? Узнаете из программы.

"ТВ Центр", 27 августа, 13:40.

Кто поможет молодому следователю

На НТВ покажут не только новые серии долгоиграющего детектива "Мухтар. Новый след", в которых оперативники Ваня, Женя и Катя вместе с четвероногим коллегой продолжат ловить бандитов и раскрывать самые запутанные дела, но и премьерный сериал "Практикант". Это также детектив, рассказывающий о том, как лучшего выпускника Академии МВД Антонова, служащего в УГРО, определяют оперативником в группу к опытному следователю Егорову. Опыт и мудрость одного, дополненная горячностью, напором и нетерпением другого, становятся незаменимыми помощниками в поисках главного преступника. Начав с расследования убийства старика, они выходят на след серийного маньяка. Сюжет не нов, но дело - в исполнении. В ролях: Дмитрий Лавров, Владимир Петров, Екатерина Панасюк, Виталий Кравченко, Анвар Либабов, Андрей Носков, Сергей Векслер.

НТВ, с 26 августа

Четыре на четыре

По субботам в вечернем эфире телеканала "Россия - Культура" премьера второго сезона проекта "Квартет 4х4". Соревнуются 16 новых квартетов: Русский гитарный квартет (Москва), Санкт-Петербургский квартет саксофонистов, ансамбль ударных "Siberian Percussion" (Красноярск), квартет виолончелей Большого театра (Москва), вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирск), квартет флейт "Рандеву" (Санкт-Петербург), струнный квартет "Мелодион" (Москва), ансамбль тромбонов "RTS-квартет" (Москва), квартет "Чёрный Квадрат" (Москва), ансамбль "Квинтет четырёх" (Санкт-Петербург), квартет Константина Ильицкого (Москва), квартет "Subtilu-Z" (Вильнюс, Литва), ансамбль ранней музыки "Insula Magica" (Новосибирск), фортепианный квартет "Аnno Domini" (Москва), квартет "Overdrive Blues Band" (Ярославль) и ансамбль русских народных инструментов "Креатив" (Казань). Жюри второго сезона: композитор Лора Квинт, аккордеонист Пётр Дранга, мультиинструменталист, певец Сергей Старостин; рок-музыкант Александр Ф.Скляр. Ведущий: актёр театра и кино Камиль Ларин.

"Россия К", 31 августа, 18:40

Дочь Кортнева пошла в актрисы

На "Супер" - премьера семейного комедийного сериала "Родители". Вместе с Марией Порошиной, Александром Самойленко, их большим и шумным семейством в проекте появится дочь лидера группы "Несчастный случай" Аксинья Кортнева, и это - ее кинодебют. По сюжету, юная героиня приезжает в дом Саши и Маши, навестить свою старшую сестру Полину. Активный ребенок не дает покоя ни одному члену большой семьи: к каждому у нее есть миллион самых каверзных детских вопросов. "Ася и в жизни похожа на персонажа, которого она играет. Она очень много задает вопросов и непрерывно болтает. Если она не спрашивает, то отвечает на какие-то самой себе заданные вопросы. Я думаю, что ей не пришлось ничего изображать в кадре, а просто быть самой собой", - смеется Алексей Кортнев. Супруга Алексея Амина Зарипова говорит, что после съемок дочь начала задумываться о карьере актрисы: "На самом деле, у Аси желанные профессии меняются каждый месяц. Сначала она хотела быть визажистом, потом - собачницей. У нее в этом возрасте все прыгает и скачет. На днях она проходила пробы в еще один фильм и была очень увлечена процессом".

"Супер", 26 августа, 19:00

Истории любви и денег

В объединенной подписке "Амедиатеки" и "КиноПоиска" - американский сериал "Любовники" (The Affair) - 5 сезон. Российская премьера - на день позже мировой. Сериал от создателей проектов "Бесстыдники", "Родина", "Фарго" и "Чужестранка" рассказывает историю пары, которая сошлась во время курортного романа. На протяжении всего сериала повествование ведется от двух лиц: в каждой серии главные герои по очереди рассказывают о событиях, которые происходили с ними со дня первой встречи. Начинающий писатель Ноа Соллоуэй отправляется на летние каникулы к родственникам в Монток. Дети Ноа стали совсем неуправляемыми, он ощущает некоторую усталость от семейной жизни. В день своего приезда писатель знакомится с официанткой по имени Элисон Локхард. На момент встречи оба из них состоят в отношениях, однако это не стало препятствием для вспыхнувших чувств. Никто не знает, сколько продлится их роман... Также с этого же дня можно смотреть новый - пятый - сезон сериала "Футболисты". За годы существования сериала исполнитель главной роли Дуэйн "Скала" Джонсон сильно прибавил в профессионализме и прилично нарастил капитал, став самым высокооплачиваемым актером в истории Forbes. Он находит общего со своим персонажем - амбициозным спортивным менеджером. Тем временем, Спенсер Старсмор возвращается и готов к бою, о котором недвусмысленно заявил в финале прошлого сезона: "f**k NCAA". Напомним, после похорон брата, он подал в суд на Национальную ассоциацию студенческого спорта, публично обвинив ее в доведении человека до самоубийства. Удастся ли Спенсеру отомстить и не разориться.

"Амедиатека" и "КиноПоиск", с 26 августа

Смешно от бездействия

Новый сериал "Ничего не происходит" - на "Амедиатеке". Это - комедия бездействия от исполнительных продюсеров "На дне" и недавних "Наследников" Уилла Феррелла и Адама МакКея. По сюжету три пары коллег надолго застревают вместе. План бандитов из наркокартеля зашел в тупик, и те вынуждены затаиться в укрытии. Рядовым полицейским ничего не остается, как запереться в машине и часами выжидать плохих парней. В то же самое время на линии дежурят двое диспетчеров-женщин. Чтобы как-то скоротать время, героям приходится находить общие темы для разговоров. Весь сюжет держится на смешных диалогах.

"Амедиатека", с 29 августа

Счет 2:0

На START - премьера второго сезона сериала "Вне игры". Первый оригинальный проект видеосервиса был показан весной 2018 года накануне чемпионата мира по футболу и до сих пор входит в топ-10 самых популярных киносериалов платформы. Продолжение "Вне игры" вновь честно и иронично расскажет о мире большого футбола, семейных ценностях и близких каждому ситуациях выбора. Одна из самых трогательных и узнаваемых линий - развитие отношений Фила (Ростислав Бершауэр) и мамы Дениса Ольги (Анна Тараторкина). На горизонте вновь появляется бывший муж Ольги, Вася (Роман Индык), который хочет воссоединить семью. Но чего хочет сама Ольга? Героине предстоит сделать сложный выбор и ответить себе на вопрос, имеет ли она право на счастье ? В поисках ответа нерешительной маме поможет сын Денис (Николай Калинычев). Фил попробует избавиться от зависимости и научиться брать на себя ответственность. В отношениях Саши (Никита Павленко) и Полины (Анастасия Куимова) тоже не всё гладко. Пара начинает жить вместе, но новый этап отношений оказывается серьезным испытанием для обоих. К тому же, начальник Полины Герман требует от девушки всё больше времени посвящать работе, а его методы по-прежнему далеки от честных. Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу. Сериал снят в партнерстве с футбольным клубом "Локомотив".

START, с 30 августа

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Гость программы "На ночь глядя" - хореограф и режиссер Алла Сигалова (Первый канал, 29 августа в 00:25). "Дрезденский оперный бал", трансляция из Санкт-Петербурга - премьера канала НТВ (31 августа в 23.15). Это - событие, организованное по образцу успешно проводимого в Германии "Дрезденского ЗемперОпера бала". А с 27 августа на видеосервисе "ОККО" можно смотреть "Войну Анны" Алексея Федорченко.