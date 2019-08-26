Что нового появится в российских школах и вузах

Первого сентября за парты сядет рекордное число школьников - 16,5 миллиона, а также около четырех миллионов студентов. Какие новации ждут школы и вузы?

Сразу предупредим: глобальных потрясений не планируется. ЕГЭ не отменяется, бюджетные места не сокращаются. Но важные изменения тем не менее есть. Раскладываем все по полочкам.

Сдаем и не сдаемся

Задания ЕГЭ по некоторым предметам скорректированы. Для "физиков" усложнился вопрос, проверяющий знание астрофизики. В ЕГЭ по русскому языку, истории, географии и обществознанию изменились критерии оценки некоторых заданий.

Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Так, в разделе "аудирование" добавлены два диалога, а в разделе "письмо" появилось задание, где нужно написать личное послание. И другие "мелочи".

Реальные перемены намечаются в средней школе: экзамен для девятиклассников - ОГЭ - переходит на практические "рельсы". Ребята должны будут показать, как они могут применять свои знания в деле. Например, по химии и физике станут обязательными реальные лабораторные эксперименты. По информатике школьникам предложат поработать на компьютере. Создать, допустим, презентацию. В истории введены новые задания на работу с исторической картой. А на экзамене по русскому теперь могут быть предложены тексты разных жанров, в том числе путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник. По ним нужно будет написать изложение.

Шах и мат

С сентября в школах начнут преподавать второй иностранный там, где его не было и есть такая возможность. В программы разных регионов также добавятся родной язык и родная литература. Ну и, конечно, шахматы.

Формально они пока не стали обязательными, но многие школы уже ставят интеллектуальную игру на место третьего урока физкультуры.

По всем школьным предметам разрабатываются (а по некоторым - уже утверждены) новые концепции, которые сделают уроки более современными и продвинутыми.

Роботы-помощники, "умный дом", 3D-печать... Школьный предмет "Технология" начнут преподавать в детских технопарках "Кванториум"

Возьмем "технологию" - она же "труд". Роботы-помощники, промышленный дизайн, "умный дом", 3D-печать ... Все это постепенно входит в школьные программы. А сами уроки технологии теперь будут проходить не только в классах, но и на площадке суперсовременных детских технопарков "Кванториум". Такие центры научно-технического творчества появятся в каждом крупном городе.

Кстати, до конца 2019 года министерство просвещения должно утвердить новые образовательные стандарты для средней школы. Они четко зафиксируют: что и в каком классе учитель должен дать ребенку. И уже не будет ситуации, когда в одной школе ребята на уроках по русскому языку уже прошли деепричастия, а в соседней - доберутся до них только через полгода.

Вслед за стандартами будут обновляться и образовательные программы по всем предметам, и учебники.

Отправят в культпоход

Для учеников младших и средних классов появится "Культурный норматив". Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в дневнике.

Для "норматива" по литературе появится рекомендованный список произведений. Причем на основе тех книг, которые дети действительно читают с удовольствием.

Кстати, "цифровые" музеи, театры, библиотеки будут доступны на сайте Российской электронной школы. Это единая информационно-образовательная платформа, которая объединит учеников, учителей и родителей по всей стране. Она даст равный доступ к качественному образованию каждому ребенку: содержит полный курс уроков по всем школьным предметам, составленных лучшими педагогами России. Это почти 100 тысяч уникальных задач. Плюс - почти пять тысяч учебных материалов: тесты, виртуальные лаборатории, обучающие видео и аудио. Доступно все в два клика: регистрируйся, открывай нужный предмет и пользуйся хоть в классе, хоть дома. Что еще важно? Уже сейчас в системе и учитель, и ученик могут завести свой личный кабинет - сохранять там учебные программы, понравившиеся курсы. А система будет автоматически обрабатывать и сохранять цифровое портфолио человека. Добавятся и новые функции - электронный журнал и электронный дневник.

Наставник для учителя

Педагогов ждет тоже много нового. Во-первых, появятся должности старшего и ведущего учителя. Старший учитель будет методически сопровождать работу коллег, участвовать в разработке индивидуальных программ. Ведущий - выступит наставником для молодых учителей, поможет им войти в профессию.

Студентам разрешат вести уроки в школе и получать за это зарплату. В министерстве просвещения подчеркивают: важно, чтобы будущие учителя, даже если они еще не получили диплом, как можно раньше погружались в профессию. Такую возможность получат студенты вузов, начиная с третьего курса. И студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса.

До конца 2019 года министерство утвердит новые школьные стандарты. Они четко зафиксируют: что и в каком классе учитель должен дать ребенку

А вообще нагрузка на учителей должна серьезно снизиться. Министерство просвещения подготовило поправки в законодательство, которые оставят педагогу только четыре документа: рабочая программа, тематический план урока, электронный журнал и электронный дневник. А всевозможными отчетами, которые занимали у педагога уйму времени, будет заниматься администрация школы.

В рамках нацпроекта "Образование" в каждом регионе также откроются центры профессионального мастерства для педагогов.

В 2020 году заработает федеральный проект "Земский учитель" - педагоги, которые поедут работать в сельские школы минимум на пять лет, смогут получить миллион рублей от государства.

Ошибки, форма и обеды

Ошибок в учебниках станет меньше. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро".

Все регионы получат рекомендации, как использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям предлагается переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме того, личные мобильники ученикам могут запретить на уроке. В школах выделят специальные места для хранения девайсов и продумают способы связи с родителями. К примеру, дежурный телефон - у учителя на столе. Но это только рекомендации. Окончательное решение будет принимать сама школа.

Школьные обеды и завтраки должны стать вкуснее и полезнее: министерство просвещения создаст единую модель организации питания школьников. В основе будут лучшие практики, которые уже применяются в разных уголках страны. Какие конкретно? Это покажет всероссийский мониторинг, который должен завершиться осенью.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

В 2020 году будет утвержден национальный стандарт школьной формы. Причем речь, в первую очередь, идет о качестве одежды, в которой дети проводят по 4-8 часов в день. По задумке минпромторга, уточнение требований поможет избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.

Психологический тест на наркотики школьники будут писать, начиная с 7-го класса или с 13 лет. Сроки социально-психологического тестирования установлены во всех школах - с 15 сентября по 15 ноября. Для детей оно останется добровольным. Если меньше 15 лет - согласие дают родители. Если 15 и больше - согласие дает сам ребенок.

Во всех российских школах и детсадах должны быть установлены системы передачи тревожных сообщений. Более того, большинство школ оборудуют (если они этого еще не сделали) системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны, поставят КПП и металлоискатели. Такие правила устанавливает новое постановление правительства об антитеррористической защищенности.

Новые школы и не только

108 лучших школ в 32 регионах станут опорными для Российской академии наук. Здесь начнут готовить будущих ученых. Современные лаборатории и другое оборудование поставят в классы на сумму более миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта "Образование" до конца 2019 года в 73 регионах России появится 100 новых школьных зданий.

В 62 регионах уже работает 89 детских технопарков - "Кванториумов". Еще 25 появятся в этом году. Кроме того, в сентябре в малые города и села поедут первые 16 мобильных лабораторий для школьников, оснащенных самой современной начинкой - роботами, 3D-принтерами.

Центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу сочинского "Сириуса" в этом году заработают в 16 регионах.

Официально

Ольга Васильева, Министр просвещения:

"Грядущий учебный год мы встречаем широкомасштабным обновлением качества образовательной инфраструктуры. Это наш национальный проект "Образование" - глобальная работа, затрагивающая федеральную поддержку каждого региона. Ее результаты ощутимы уже в День знаний: свои двери откроют новые детские сады, школы, центры дополнительного образования. Отдельный акцент для нас - расширение образовательных возможностей для учащихся сел и малых городов, на долю которых приходится около половины образовательных организаций. С этого года по всей стране заработают свыше 2000 "Точек роста" - центров образования гуманитарного и цифрового профилей. Это школы, переоснащенные по передовым технологиям. К 2024 году обновление затронет свыше 16 000 тысяч таких школ".

Подготовка к школе идет полным ходом: большинство ребят вместе с родителями уже засели за тетрадки и учебники. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Между тем

Диплом под проценты

Студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Это одна из главных новостей в вузах. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.

Напомним, программа образовательных кредитов была заморожена более двух лет назад. В январе этого года на встрече со студентами ГИТИСа премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал: кредиты вернутся, и очень скоро. В бюджете 2019 года на эти цели заложено 128,9 миллиона рублей.

Кредит - отличная возможность поступить в вуз, когда выпускник не прошел на бюджет, а у родителей не подготовлена финансовая "подушка" на такой случай. Терять год? Идти в другой вуз, а потом переводиться? Можно. Но если горишь желанием учиться в конкретном вузе, кредит - оптимальный ­выход. Вернее вход, пропуск в мир студентов.

Взять кредит на учебу в вузе можно с 1 августа 2019 года.

Что нужно знать? При оформлении образовательного кредита студенты вузов с лицензией на образовательную деятельность получают право на льготный период выплат - весь срок обучения плюс еще три месяца. Это значит, что во время учебы можно не платить банку основной долг и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. С третьего года обучения "гасить" текущие проценты придется полностью. Но по сравнению с выплатой основного долга это, так скажем, цветочки. Учитывая, что процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9 процентов годовых.

Студент может оформить кредит на срок обучения (льготный период) плюс не более 120 месяцев. То есть возмещать государству стоимость обучения можно будет еще в течение 10 лет после получения диплома о высшем образовании. Схема такая: берете кредит, учитесь спокойно, выплачивая лишь проценты, получаете диплом и устраиваетесь на хорошую работу.

Важно: никакого поручительства для получения образовательного кредита не нужно! Не дергайте родителей с работы: берите документы - и в банк.

Что взять с собой? Паспорт, договор о платном обучении в вузе, "платежку" (ее дадут в вузе). Вот и весь "пакет". Вас примут во всех структурных подразделениях ПАО "Сбербанк России". Нюанс: для заемщиков в возрасте от 14 до 18 лет нужно несколько дополнительных бумаг: паспорта законных представителей (их личное присутствие не требуется), свидетельство о рождении, разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика и, при наличии, от органов опеки и попечительства.

Подготовила Мария Агранович