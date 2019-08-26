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26.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года

Текст: Георгий Панин
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Высоки шансы, что уже в ближайшие 3 недели американская валюта продолжит слабеть, постепенно продвигаясь в район 62,5-63,5 рубля. А основной причиной и движущей силой на валютном рынке безусловно станет ожидание второго за этот год снижения процентной ставки Федрезервом США.

Фото: iStock
Чем вызван временный рост курса российской валюты

Объявление, что займы и депозиты в долларах для коммерческих банков станут дешевле, американский регулятор почти наверняка готовится сделать 18 сентября. Такого исхода ближайшего заседания ждет без преувеличения почти весь рынок. А, значит, если Федрезерв не хочет обрушить биржи, то ставку по федеральным фондам в диапазон 1,75-2,00 процента ему волей-неволей опустить придется.

Мало того, на фьючерсной Чикагской бирже порядка 75 процентов участников ставят сегодня на сценарий, при котором к концу 2019 года ставки будут понижены еще один-два раза. А поскольку выхода какой-либо значимой статистики на начало текущей недели в экономическом календаре не запланировано, то валютные курсы продолжат двигаться именно исходя из описанного сценария.

Призрак мировой рецессии или, иначе говоря, глобального экономического спада, не находя новых убедительных подтверждений, на время приобрел совсем уж размытые очертания. И биржевые индексы с хорошо заметным облегчением берут не штурмом, так измором вынужденно оставленные высоты.

Также биржи ждут, что запланированный на последние числа августа раунд торговых переговоров между США и Китаем скорее не усугубит, а сгладит часть противоречий, не дав обеим сторонам новых поводов для углубления конфронтации - во всяком случае, пока.

Фото: iStock
Названо условие для нового снижения курса рубля

Впрочем, активно пугавшие весь месяц спадом мировые эксперты и новостные агентства, вольно или нет, но сослужили хорошую службу казначейству США, которое успело привлечь в американский госдолг многомиллиардные "инвестиции убежища" под самый минимальный процент: доходность новых выпусков эталонных 10-летних казначейских облигаций "под шумок" обвалилась с 2 до 1,5 процента годовых. Перезаняв как можно больше средств под столь низкий процент, казначейству удалось существенно снизить нагрузку на финансовую систему Соединенных Штатов, облегчая себе выплаты по более накладным старым долгам.

Нельзя исключать в этой связи, что слухи о глобальных экономических проблемах были намеренно преувеличены, чтобы добиться именно такого эффекта, пусть даже ценой сравнительно небольшого обвала на биржах. После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок. И сделан он будет теперь ради поддержки подрастерявших капитализацию фондовых бирж. Плюс с далеко идущей целью дать отмашку к ослаблению, наконец-то, глобального курса доллара, который еще и дополнительно подорожал за счет ажиотажного спроса для вложения обмененных на доллары средств именно в американский долг.

Зависимость рубля от нефтяных цен не так значительна, как многие полагали в конце прошлого года. Тогда при падении марки Brent под Новый год до 50 долларов за баррель и даже под тяжелейшим дамокловым мечом новых санкционных ожиданий доллар на нашем валютном рынке так и не смог перепрыгнуть барьер в 70 рублей более чем на пару дней.

Фото: iStock
Увидим ли мы новые рекорды роста доллара и евро в этом году

Еще меньше эти факторы будут влиять на рубль теперь: после того, как администрация Трампа и госдеп наконец-то приняли неизбежный, по американским законам, но максимально щадящий Россию и выхолощенный по практическому содержанию, почти нисколько не чувствительный на практике, пакет санкций, способный сработать в сознании части инвесторов разве что чисто имиджево и очень ненадолго.

Поэтому в конце августа и в начале сентября российские граждане и компании будут иметь дело с одним из последних шансов дорого обменять свои долларовые накопления на рубли. В дальнейшем курс доллара будет медленно, но, верно, проседать все ниже, словно подтаявшее на тарелке мороженое.

Европейская валюта может также сбросить часть набранного "от переедания" веса, так как с июня по август она немного потеряла по отношению и к доллару, и к большинству других валют на мировых рынках, в ожидании еще более мягкой политики от ЕЦБ. Но предел этой мягкости, в действительности, очень близок.

Поэтому вероятнее, что в отличие от доллара, курс евро к рублю приобретет в России на год-два завидную стабильность, держась в рамках приличий выше отметки в 70 рублей за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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