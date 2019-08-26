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Рубрика: Общество

Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"

Текст: Ксения Колесникова

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует доставлять астронавтов на МКС с помощью американских пилотируемых кораблей, а не российских "Союзов".

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

- К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях, - цитирует его информагентство.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
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Напомним, астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано прибыл на Международную космическую станцию в июле этого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-13". Вместе с ним отправились на станцию капитан корабля космонавт Александр Скворцов и астронавт NASA Эндрю Морган.

Что важно? С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют всех членов экипажа - не только российских, но и американских, европейских астронавтов…

При этом в США действительно разрабатываются новые космические корабли для пилотируемых полетов (компаниями SpaceX и Boeing). Однако они еще не в полной мере готовы к этой миссии.

Например, космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) от SpaceX. Его первый демонстрационный беспилотный запуск состоялся 2 марта 2019 года. Пилотируемый - планируется в конце 2019 года.

Общество Космос Запуски "Союзов"
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