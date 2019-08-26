На песчаных кортах "Волей Града" под Анапой прошел финальный этап чемпионата России по пляжному волейболу.

В турнире мужских команд у решающего матча была максимально яркая вывеска. Действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, представляющие "Факел" из Нового Уренгоя, в борьбе непосредственно за золото обыграли вице-чемпионов Европы Илью Лешукова и Константина Семенова (ВК "Подмосковье") - 22:20, 21:13. "Бронза" досталась Александру Крамаренко и Сергею Прокопьеву, у которого недавно завершился четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

У женщин успех праздновали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова. Они защищают цвета столичного "Динамо", причем входят в структуру мужского клуба, а вовсе не женского. Такие вот парадоксы есть в нашем волейболе.