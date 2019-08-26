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26.08.2019 14:09
Рубрика: Экономика

Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов

Текст: Екатерина Ясакова
Строительство "Северного потока-2" завершено на 75 процентов - по дну Балтийского моря уложено более 1,8 тысяч километров трубопровода. Об этом сообщила компания Nord Stream, оператор проекта.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Полностью завершено строительство обеих ниток газопровода в водах Германии и Финляндии. Таким образом, начался финальный этап укладки газопровода.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Начало работы газопровода запланировано на конец 2019 года. Европейские партнеры "Газпрома" финансируют 50 процентов проекта.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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