Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов

Строительство "Северного потока-2" завершено на 75 процентов - по дну Балтийского моря уложено более 1,8 тысяч километров трубопровода. Об этом сообщила компания Nord Stream, оператор проекта.

Полностью завершено строительство обеих ниток газопровода в водах Германии и Финляндии. Таким образом, начался финальный этап укладки газопровода.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Начало работы газопровода запланировано на конец 2019 года. Европейские партнеры "Газпрома" финансируют 50 процентов проекта.