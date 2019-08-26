Глава Банка Англии предложил найти замену доллару

Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и заменить его новой международной электронной денежной единицей. "В многополярном мире нужна многополярная валюта", - уточнил он в интервью CNBC.

Обсуждать идею главы Банка Англии пока можно лишь гипотетически, говорят эксперты, опрошенные "Российской газетой". Реализация планов потребует определенного уровня развития финансовых технологий и согласованной позиции всех стран. Тем не менее слова Карни подтверждают наметившийся тренд: на мировом валютном рынке назревают большие перемены. И они действительно могут ослабить позиции американской валюты.

Доллар по-прежнему используется как минимум в 50 процентах торговых сделок по всему миру. Многие страны находятся в сильной зависимости от американской экономики. Проблему обостряет непредсказуемая внешняя политика США. Все это создает риски. Как результат - участников "антидолларовой коалиции" становится все больше.

Большие планы по дедолларизации у Евросоюза. Еврокомиссия еще в прошлом году разработала пакет мер по расширению использования евро в таких стратегически важных секторах экономики, как закупки энергоносителей и сырья.

Уменьшить долю доллара во взаимных расчетах договорились Москва и Пекин. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган в июне подписали соглашение о переходе на рубли и юани. Такие же процессы Россия запустила с Ираном, Турцией. Индии наша страна уже поставляет зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" за рубли. Стоимость контракта - свыше 330 миллиардов рублей. Это первое крупное недолларовое экспортное соглашение на поставку отечественного вооружения после распада СССР, отмечал вице-премьер Юрий Борисов.

Переход на расчеты в национальных валютах помогает обходить определенные санкционные ограничения

Переход на расчеты в национальных валютах помогает обходить определенные санкционные ограничения, говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это и одно из решений, которые позволяют осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки, уточнял он.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. Нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", - пояснял, в свою очередь, президент Владимир Путин, комментируя планы России по дедолларизации.

По словам Александра Кнобеля, директора Института международной экономики и финансов ВАВТ, определенные успехи, пусть и локальные, у нашей страны в этом направлении есть. "Процентов 10 оборота с Китаем обслуживается в национальных валютах. Растет доля евро в расчетах России с ключевыми партнерами", - отмечает Кнобель.

Дальнейшая динамика сдерживается недостаточной развитостью финансовой инфраструктуры и отсутствием достаточных стимулов для бизнеса переходить на расчеты в национальных валютах, указывает Никита Масленников, ведущий эксперт Института современного развития. "При устранении этих факторов заметно уменьшить зависимость от доллара России вполне по силам", - уверен Масленников.