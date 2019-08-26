Какими должны стать летательные аппараты ХХI века? Будет ли простая и естественная эволюция уже привычных машин, или произойдет некий кардинальный скачок в их облике и технических возможностях? Ответ не столь однозначен.

Гражданское авиастроение, скорее всего, будет развиваться по определившимся трендам: повышение безопасности, экономичности, комфорта, снижение негативного воздействия на экологию. Специалисты выделяют три магистральных направления. Это разработка электрических самолетов, возвращение сверхзвуковых лайнеров различной вместимости и создание гибрида самолета и вертолета (VTOL). Реализация хотя бы одной из этих разработок станет настоящим прорывом всего мирового авиастроения.

Можно назвать наиболее интересные проекты.

Airbus уже несколько лет тестирует небольшой, но полностью электрический самолет Airbus-E-Fan. Эта машина даже перелетала Ла-Манш. Высказывалась уверенность в том, что еще до 2020 года начнется серийный выпуск E-Fan и его свободная продажа. Однако до сих пор электрический самолет остается авиационной экзотикой, работы над ним продолжаются.

NASA еще в 2016 году объявило о начале разработки самолета X-57 Maxwell оснащенного четырнадцатью электрическими двигателями. Но и этот самолет пока не взлетел.

Немецкий стартап Lilium Aviation получил финансирование на создание электрического частного самолета, способного взлетать и садится без аэропорта.

Для взлета и посадки самолету нужно всего 225 метров. Было объявлено о создании прототипа, и не более того. Тем не менее авиаэксперты уверены, что электрические самолеты обязательно взлетят и станут столь же привычными в небе, как лайнеры с классическими двигателями.

Стремительное развитие новых технологий дает шанс для возрождения сверхзвуковой гражданской авиации. Одними из главных недостатков сверхзвуковых пассажирских самолетов, уже летавших в конце ХХ века, считались большой расход топлива и шумность. Однако NASA объявила о разработке почти бесшумного сверхзвукового самолета QueSST. И хотя дальше деклараций дело не продвинулось, работы, по мнению специалистов, идут.

К 2030 году "электронные мозги" боевых самолетов обеспечат им возможности, которые человеческим разумом и организмом просто недостижимы

Япония давно проявляла интерес к сверхзвуковым гражданским самолетам. Не дождавшись от ведущих мировых разработчиков каких-то результатов, в стране спроектировали и приступили к испытаниям собственного сверхзвукового планера D-SEND 2. Но и здесь работы носят пока лишь поисковый характер.

Продолжаются попытки создать некий гибрид самолета и вертолета. Такая машина должна взлетать и садиться вертикально, но летать со скоростью самолета - хотя бы около 500 километров в час. Такое средство передвижение получило рабочее название VTOL (от английского vertical takeoff and landing - вертикальный взлет и посадка).

Формально ближе всего к созданию VTOL-транспорта подошла итальянская компания AgustaWestland с конвертопланом AW609. Он действительно способен вертикально садиться и лететь дальше обычных вертолетов со скоростью 500 километров в час. Предполагается, что AW609 станет гражданским транспортом для бизнесменов и нефтяной индустрии. Рыночный интерес к этой машине уже есть. Нет пока самой машины с соответствующим сертификатом летной годности.

В армии США давно используется конвертоплан Bell V-22 Osprey. Но он дорог в производстве и эксплуатации, к тому же отличается низкой надежностью. Просто так взять и перенести его в гражданский сектор эксплуатации не получается.

Активно обсуждается создание скоростных вертолетов. В отличие от конвертопланов они не имеют поворотных двигателей. Это, по сути, классические вертолеты, но с короткими жесткими винтами соосной схемы и толкающим винтом, обеспечивающим высокую скорость. Уже есть летающие экземпляры таких машин, но до их серийного выпуска далеко.

Необходимо будет создавать для авиации и новые конструкционные материалы, и новые двигатели, вести работы в области аэродинамики

В боевой авиации дела обстоят иначе, динамика развития здесь значительно выше. Уже сейчас серьезно обсуждается облик, например, истребителей шестого и даже седьмого поколений, хотя пятое поколение еще не стало доминирующим. Истребители будущего будут обязательно гиперзвуковыми, почти невидимыми для радаров и максимально вооруженными, вплоть до лазерных боевых систем.

Много говорится о внедрении в авиацию искусственного интеллекта. В период с 2020-го по 2030 год "электронные мозги" боевых самолетов обеспечат им возможности, которые человеческим разумом и организмом просто недостижимы. Речь идет о реакции на все внешние факторы - состояние летательного аппарата, какие-то угрозы, поиск целей для атаки, а также выборе оружия, выборе и выполнении воздушного маневра. Искусственный интеллект сам оценит ситуацию, примет верное решение и осуществит его.

Тем не менее именно человек останется центром управления. Поэтому авиационные специалисты и в нашей стране, и за рубежом уверены, что надо вести речь не об отдельном истребителе шестого поколения, а о комплексной воздушно-космической боевой системе. Управлять ею будет человек-оператор, а большую часть боевых задач возложат на беспилотники с высоким уровнем искусственного интеллекта.

Конечно, необходимо будет создавать в интересах авиации и новые конструкционные материалы, и новые двигатели, вести работы в области аэродинамики. Но первыми станут те, кто раньше других сможет внедрить в свою боевую авиации искусственный интеллект нового уровня. И у нас шансы есть.

В СМИ проходила информация, что в России готовы приступить к проектированию летательных аппаратов будущего с запредельными характеристиками. Речь шла о создании летательного аппарата седьмого поколения. Главная изюминка - одновременно должны проектироваться пилотируемая и беспилотная версии истребителя. Пилотируемый истребитель может лететь в окружении точно таких же беспилотников, которые будут вести разведку, прокладывать курс и охранять.

Истребитель-беспилотник должен вести воздушную разведку в тактических глубинах, если потребуется, наносить удары всем комплексом оружия, имеющегося на борту. Среди прочих преимущество беспилотника будет в том, что он сможет в течение длительного времени выполнять боевую работу в опасных средах с высокой интенсивностью угроз. В ходе выполнения задания в программу полета беспилотника могут вноситься изменения и перенацеливание его на новые объекты. Пожалуй, самое главное - боевые авиационные системы нового уровня будут включены в единое информационное пространство: борт-борт, борт-земля, земля-борт. Это позволит быстро реагировать на характер изменяющихся угроз и осуществлять перенацеливание воздушной группировки.

Предполагается реализовать еще ряд ноу-хау, которые дадут возможность обеспечить фактически глобальное превосходство над любым противником.

Это сверхдальнее обнаружение в режиме радиолокации, инфракрасного и ультрафиолетового излучений, обеспечение сферического обзора. Будут применяться широкие возможности по дезинформации и нарушению информационного поля противника.

В истребителях не столь уж и далекого будущего предполагается достигнуть совершенно новых качеств легкого многофункционального самолета. Посадочная скорость не превысит 150 километров в час, что позволит садиться на ВПП длиной в несколько сотен метров. Истребители, пилотируемые и беспилотные, будут окружены роем виртуально полноразмерных имитаторов, что сделает их уничтожение весьма проблематичным. Самолеты будут иметь искусственный интеллект. Кстати, российского происхождения.