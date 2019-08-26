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26.08.2019 18:23
Рубрика: Власть

Защитились на пять

Губернаторы представили пилотные проекты научно-образовательных центров мирового уровня
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
26 августа в Сколково заседала необычная экзаменационная комиссия - совет научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые создаются в России в рамках нацпроекта "Наука". Председатель Совета - вице-премьер РФ Татьяна Голикова заслушала пять выступлений: проекты НОЦ защищали губернаторы пяти пилотных регионов.
Татьяна Голикова: В рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать 15 центров мирового уровня. Фото: РИА Новости. Татьяна Голикова: В рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать 15 центров мирового уровня. Фото: РИА Новости.
Татьяна Голикова: В рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать 15 центров мирового уровня. Фото: РИА Новости.

Напомним, главная идея научно-образовательных центров - объединение научных институтов, вузов и промышленности для создания продукта мирового уровня. До 2024 года в России должно появиться 15 таких организаций. Постановлением правительства от апреля 2019 года пять проектов были отобраны как пилотные. На реализацию своих программ регионы получат гранты из федерального бюджета в форме субсидий.

Участникам проектов нужно привлечь еще 134 миллиарда

- До 1 июня 2020 года регионы будут реализовывать программы самостоятельно, используя собственные средства и внебюджет, - заявила Татьяна Голикова. - После посмотрим, как реализуются программы, достигаются ли заявленные результаты, движется ли регион в целом к НОЦ мирового уровня. А после 1 июня 2020 года решим, предоставить ли очередной грант из федерального бюджета и в целом сохранить регион в составе системы НОЦ или исключить.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Кто же сегодня под пристальным вниманием совета? Сейчас отобраны проекты Пермского края, Нижегородской, Кемеровской, Белгородской областей, а также межрегиональный проект Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов - Западно-Сибирский НОЦ. Так, в Западно-Сибирском центре упор сделали на нефтегазовую отрасль, исследования Арктики и биологическую безопасность. Именно этот центр первым "получил прописку" еще в апреле этого года: соглашение подписали глава Минобрнауки Михаил Котюков, ректор ТюмГУ Валерий Фальков и руководители научных организаций и бизнеса.

НОЦ в Пермском крае ориентирован на горное дело, машиностроение, химические технологии. Вектор - рациональное недропользование. В Нижегородской области будут развивать интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, высокотехнологичную медицину и медицинское приборостроение. В Кемеровской области (НОЦ-Кузбасс) фокус направлен на восстановление промышленных территорий, а также на создание оборудования и медикаментов для кардиохирургии. Центральная инициатива касается основной отрасли региона - добычи угля. В самом центре это назвали "Чистый уголь - зеленый Кузбасс". В Белгородской области займутся биотехнологиями, селекционно-генетическими исследованиями, разработками в области здорового питания.

- В рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать 15 НОЦ мирового уровня, - напомнила Голикова. - Учитывая уже отобранные пять, в 2020 и 2021 годах нам предстоит выбрать еще по пять. Сейчас в "портфеле" Минобрнауки уже есть 26 заявок. На основе некоторых из них еще до проведения конкурсных процедур будут открыты региональные научно-образовательные центры.

Фото: iStock
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Вице-премьер отметила также, что особенность всей программы по созданию НОЦ - большая доля внебюджетных средств. "Из федерального бюджета выделяется только 8,6 миллиарда рублей, - сказал Голикова. - Участникам проектов нужно будет до 2024 года привлечь еще 134 миллиарда внебюджетных средств.

По итогам встречи было принято решение увидеться тем же составом еще раз, в начале следующего года, а пока команды НОЦ немного скорректируют свои проекты.

- Совет не ставил оценок, - отметил Михаил Котюков. - Мы собрались, чтобы выработать рекомендации. Основная для всех участников - определить приоритеты. У кого-то в НОЦ заложено 20 проектов, у кого-то - 100. Это здорово, но на перспективу. Пока мы в начале пути, начинать нужно с малого. Мы попросили глав регионов определить несколько ключевых направлений, результаты по которым должны быть видны уже в ближайшее время. Вторая рекомендация - не забывать о перспективных направления развития науки, где могут появиться уникальные российские разработки.

Между тем

Вице-премьер Татьяна Голикова на мировом чемпионате WorldSkills в Казани рассказала, что Россия планирует вынести на обсуждение инициативу (Казанскую декларацию), которая предусматривает модернизацию международных систем оценки компетенций молодежи. Это позволит организовать обмен лучшими практиками, а также выработать рекомендации по их распространению. Планируется использовать потенциал методологии WorldSkills для совершенствования национальных систем оценки компетенций, что даст возможность скорректировать программы в сфере развития образования. "Массовая стандартизация, одно образование и одна профессия на всю жизнь - все эти принципы не могут работать в современном мире, где от человека требуются гибкость в мышлении, навыки быстрого и постоянного обучения и мобильности рабочей силы. Уже сегодня около 23% сотрудников (1,3 миллиарда человек) в мире выполняют работу, не соответствующую их навыкам. При этом за последние полвека средняя продолжительность обучения в мире выросла в 2,5 раза, а стоимость четырехлетнего бюджетного образования за последние 30 лет увеличилась в три раза", - сказала Голикова. Одна из причин кадрового разрыва - несоответствие знаний и компетенций работников требуемым от них видам деятельности - сегодня технические навыки устаревают за 2-5 лет. Для повышения качества подготовки кадров к концу 2023 года во всех регионах будут внедрены программы профобучения по наиболее востребованным и перспективным в будущем профессиям.

Подготовила Марина Гусенко

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