Инвалидам начнут выдавать сертификаты на покупку средств реабилитации

Россиянам с инвалидностью будут выдавать электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда Григория Лекарева. Систему планируется запустить со следующего года. Сейчас в ведомстве обсуждают законопроект об электронном сертификате.

"В случае принятия закона, дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году", - сказал Григорий Лекарев.

При этом он подчеркнул, что сертификаты будут дополнительным механизмом, который только дополнит существующие механизмы.

Но благодаря новой системе удастся учитывать пожелания самих людей с инвалидностью. Суть идеи в том, чтобы люди с инвалидностью сами могли выбирать необходимое техническое изделие и поставщика.

Использовать сертификат можно будет целевым образом, покупка других товаров на него будет запрещена.