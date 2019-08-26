Исследование: Германия не подготовлена к демографическим изменениям

Германия не готова к демографическим изменениям, которые связаны со старением общества. К 2060 году число жителей с 78,2 миллиона сократится на пять миллионов. Кроме того, на каждого работающего будет приходиться 50 пенсионеров, а сегодня этот показатель составляет 31 человек. В этой связи возникнет существенное давление на рынок труда, говорится в исследовании немецкого DZ-банка.

"Прежние реформы, которые связаны с частным пенсионным страхованием, а также увеличением пенсионного возраста до 67 лет, уже не работают. Германия нуждается в структурной концепции для решения проблемы стремительно стареющего общества, чтобы не перекладывать ее на последующее поколение", - цитирует главного экономиста банка Штефана Бильмайера деловое издание anlegerplus.de.

По оценкам экспертов, уровень безработицы в стране находится на уровне 5 процентов, в то время как в первом квартале 2019 года было зафиксировано 1,4 миллиона свободных вакансий. Из-за нехватки персонала беспокоятся средние и малые компании. Почти 80 процентов из числа опрошенных предпринимателей назвали проблемой нехватку квалифицированных специалистов. Не хватает рабочих в транспортной отрасли, в строительстве, а также медицинского персонала, который как раз и должен заниматься стареющим поколением.

При этом введение цифровых технологий и автоматизации не решают до конца проблему. Хотя некоторые стандартизированные операции на производствах могут быть автоматизированы. Этот процесс вряд ли коснется специалистов информационных технологий, в сфере естествознания, математики и обслуживающего персонала госпиталей. Особую озабоченность вызывает тот факт, что к 2035 году число лиц, которые перешагнут рубеж в 67 лет, вырастет на 29,7 процента, отмечают аналитики банка.