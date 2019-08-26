Исторические истребители поднимутся в небо

Посетители Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который проходит в эти дни в подмосковном Жуковском, смогут увидеть экспозицию исторических самолетов советского времени. На ставшей уже традиционной выставке будут представлены восемь воздушных судов. Как ожидается, три из них примут участие в программе демонстрационных полетов.

Историческую экспозицию на МАКС регулярно показывают с 2015 года. Каждый год она имеет огромный успех среди посетителей, который могут ознакомиться с легендами отечественной авиации. В этом году на статическую стоянку привезут первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Его уникальность прежде всего в форме фюзеляжа: самолет проектировали, чтобы сопротивление воздуха было минимальным, а скорость полета максимальной для пассажирского воздушного судна. Поэтому Ту-144 взлетал и садился на больших углах атаки. Чтобы улучшить обзор из кабины пилотам при взлете и посадке самолета, его нос опускался, а для остекления самолета применяли особое оргстекло, устойчивое к высоким температурам.

Еще один любопытный экземпляр, который увидят в исторической секции гости МАКС, - это тяжелый транспортный самолет ВМ-Т "Атлант", который создали в начале 80-х годов. "Атлант" использовался для транспортировки орбитального корабля-ракетоплана "Буран" и агрегатов комплекса "Энергия" на космодром Байконур.

На статическую стоянку привезут первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

Сам ВМ-Т "Атлант" - это не что иное, как грузовая модификация грозного стратегического бомбардировщика 3М разработки конструкторского бюро Мясищева. От своего боевого "коллеги" "Атлант" отличается удлиненным фюзеляжем и измененным хвостовым оперением, что делает возможным перевозку крупногабаритных грузов на спине самолета. Этими грузами были сам корабль "Буран" и водородный бак ракеты-носителя "Энергия" с обтекателями.

Также на выставке покажут первый в мире экспериментальный советский самолет Ту-155 с водородным двигателем. Создавая этот самолет, советские инженеры планировали решить глобальную проблему нашего времени - переход на экологически чистое топливо, альтернативное керосину. Несмотря на то что проект свернули, без преувеличения, Ту-155 - это самолет, опередивший свое время и еще не сказавший своего последнего слова в отечественном авиастроении. Замена традиционных видов топлива новыми альтернативными источниками энергии до сих пор остается нерешенной проблемой и вместе с тем суровой необходимостью.

Кроме того, поклонники исторической авиатехники смогут посмотреть на советские истребители И-15бис, И-153 "Чайка", МиГ-3, МиГ-15 и легендарный штурмовик Ил-2. Он является самым массовым боевым самолетом в истории авиации (за все время было выпущено около 36 тысяч единиц таких машин) и получил меткое прозвище "летающий танк". Причем, по словам организаторов исторической экспозиции, "летающий танк", как и два других самолета, истребители МиГ-3 и МиГ-15, поднимутся в небо.