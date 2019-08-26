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Рубрика: В мире

Итальянский астронавт снял с орбиты горящие леса Амазонии

Текст: Юрий Когалов

Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с орбиты горящие леса Амазонии. Снимки, сделанные с Международной космической станции, он разместил на своей странице в Twitter.

"Простирающийся на тысячи километров дым от десятков вызванных деятельностью человека пожаров в лесах Амазонии", - написал на английском и итальянском языках астронавт.

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами

Напомним, с начала года в лесах Амазонии в Бразилии было зафиксировано 73 тысячи возгораний - рекордное количество. Только за этот год число очагов увеличилось более чем на 65 процентов. Бразильские ученые провели исследования, основываясь на данных снимков, полученных со спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Колоссальные площади распространения лесных пожаров в Бразилии привели к тому, что в двух штатах страны - Амасонас и Акри - объявлено чрезвычайное положение. Дым от горящих лесов дошел уже и до крупнейшего города Южного полушария - Сан-Паулу.

По данным Института экологических исследований Амазонии, причиной пожара стали именно вырубки леса, а отнюдь не засуха. По словам исследователей, лес поджигают для зачистки территорий, используемых потом под нужды сельского хозяйства.

Тропические леса Амазонки производят около 20 процентов кислорода в мире, и их часто называют "легкими планеты". По данным Всемирного фонда дикой природы, если тропический лес будет "безвозвратно поврежден", он может вместо этого начать выделять углерод - основной фактор изменения климата. Он считается жизненно важным для замедления глобального потепления и является ареалом пребывания для бесчисленных видов фауны и флоры.

В мире Южная Америка Бразилия
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