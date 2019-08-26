Кения впервые в истории начала экспортировать нефть

Кения превратилась в страну-экспортера сырой нефти. Как пишет The East African, первая партия объемом 200 тысяч баррелей ушла с аукциона за 12,6 миллиона долларов. Ее покупателем стала одна китайская компания.

Сегодня в порту Момбаса прошла торжественная церемония отправки первого танкера с кенийской нефтью. Для этого в город прибыл президент Кении Ухуру Кеньятты, который лично поднял национальный флаг на судне.

По словам генерального директора Tullow Oil Пола МакДейда, пилотные отгрузки нефти будут совершаться на протяжении 18-24 месяцев небольшими партиями, чтобы покупатели смогли оценить ее. Коммерческое производство, как ожидается, будет запущено в 2023 году.

Напомним, нефть была обнаружена в Кении в 2012 году - в долине Локичар (на западе страны). Запасы месторождения оцениваются в 560 миллионов баррелей. Добыча началась в 2018 году.