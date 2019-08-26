Китай намерен рационально противостоять торговому давлению

Китаю придется принять контрмеры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Это заявление было сделано после того, как в Вашингтоне анонсировали ввод 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью около 300 миллиардов долларов, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Готовность к симметричному ответу, основанному на китайских законах и принципах международного права, уже вызвала в США необоснованное возмущение. Накануне американцы объявили о повышении дополнительных таможенных пошлин на китайский импорт стоимостью около 550 миллиардов долларов и пытаются продолжать оказывать давление на Пекин.
Китай намерен реагировать спокойно и рационально: ответные меры китайской стороны сдержанны и учитывают общую ситуацию. Международное сообщество считает меры Китая справедливым ответом на торговое запугивание США. В Пекине отмечают, что так называемый "метод экстремального давления" был бесполезен для Китая в прошлом, будет бесполезен и сейчас, и в будущем.