Готовность к симметричному ответу, основанному на китайских законах и принципах международного права, уже вызвала в США необоснованное возмущение. Накануне американцы объявили о повышении дополнительных таможенных пошлин на китайский импорт стоимостью около 550 миллиардов долларов и пытаются продолжать оказывать давление на Пекин.

Китай намерен реагировать спокойно и рационально: ответные меры китайской стороны сдержанны и учитывают общую ситуацию. Международное сообщество считает меры Китая справедливым ответом на торговое запугивание США. В Пекине отмечают, что так называемый "метод экстремального давления" был бесполезен для Китая в прошлом, будет бесполезен и сейчас, и в будущем.