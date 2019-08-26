Китай приобрел половину акций украинской "Мотор Сич"

Две китайские компании - Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". В настоящее время ожидается согласование сделки Антимонопольным комитетом Украины.

Это является частью "многоступенчатой транзакции, направленной на обретение контроля над "Мотор Сич", передает ТАСС. В настоящее время Skyrizon Aircraft строит под мощности украинского предприятия завод в Чунцине на юго-западе КНР.

Ранее сообщалось, что помощник президента США Джон Болтон намеревался помешать данной сделке, так как она представляет риск для национальной безопасности Соединенных Штатов. Приобретение украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в современных технологиях.

"Мотор Сич" расположено в Запорожье. Предприятие ведет разработку, производство, ремонт и обслуживание газотурбинных авиадвигателей. Оно построило двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225.