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26.08.2019 18:14
Рубрика: В мире

Банкомат без банка

Коммуна во Франции обзавелась собственным банкоматом
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
Французская глубинка вот уже несколько лет страдает от дефицита банкоматов, содержать которые банкам просто невыгодно из-за небольшого потока клиентов. После того как в коммуне Локмарьа-Плузане (расположена неподалеку от города Брест и насчитывает чуть более 5 тысяч жителей - прим. ред.) закрылся единственный на шесть километров вокруг аппарат, местные власти решили завести собственную точку для обналичивания денег.
В сельских и пригородных зонах типа Локмарьа-Плузане уже в следующем году может появиться около 2 тысяч "независимых" банкоматов. Фото: Reuters. В сельских и пригородных зонах типа Локмарьа-Плузане уже в следующем году может появиться около 2 тысяч "независимых" банкоматов. Фото: Reuters.
В сельских и пригородных зонах типа Локмарьа-Плузане уже в следующем году может появиться около 2 тысяч "независимых" банкоматов. Фото: Reuters.

На помощь пришла компания Brink"s France, "дочка" американского одноименного гиганта, работающая в сфере обеспечения безопасности при транспортировке денег и прочих ценностей. Организация предложила установить в Локмарьа-Плузане банкомат, который в отличие от своих обычных, принадлежащих конкретным банкам "собратьев" занимался бы только обналичиванием средств, что существенно сократит расходы на его содержание. Причем снимать деньги можно будет без комиссии. Местные власти на сделку, которая обойдется им в полторы тысячи евро в месяц, согласились, тем более что компания обещала снизить сумму, если количество пользователей банкомата будет расти.

30 местных управлений во Франции хотят обзавестись "независимыми" банкоматами

Французские СМИ уже окрестили банкомат "независимым": де-факто им управляет не банк, а муниципалитет. Однако основную работу по содержанию аппарата выполняет все же Brink"s France, которая следит за безопасностью при доставке в банкомат наличных денег и мониторит работу компьютерной системы, чтобы не допустить сбоев. Вообще, во Франции эта компания обладает значительно большими полномочиями, чем в других странах. К примеру, совсем недавно организация заключила договор о партнерстве с французской сберегательной кассой и союзом кооперативных банков, которые доверили ей управление своими банкоматами и контроль их работы. Появление собственной точки обналичивания средств стало буквально спасательным кругом для всей коммуны. Больше всего этому были рады пенсионеры, а также представители туристического и ресторанного бизнеса. Стоит отметить, что опыт Локмарьа-Плузане не остался незамеченным: о желании завести свой банкомат заявили уже более 30 местных управлений.

А как у нас

Независимые сети пока под запретом

Независимые сети банкоматов занимают более половины рынка Канады, США, Великобритании, Австралии и ряда других стран.

В России создание независимых от кредитных организаций операторов банкоматов запрещено. С одной стороны, Банк России предъявляет все более жесткие требования к безопасности таких устройств, с другой - доминирующие на рынке банки благодаря своему монопольному положению хорошо зарабатывают на комиссиях при приеме/выдаче средств по картам сторонних банков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Эксперты назвали страны с самыми ненадежными банкоматами

При этом количество банкоматов после пика, достигнутого в 2014 году (222,8 тысячи), постепенно снижается (192 тысячи к апрелю 2019 года), так как банки экономят на издержках и сворачивают сеть там, где население победнее и обороты небольшие. Если считать в среднем, то банкоматов в России все еще вполне достаточно, однако региональное неравенство по доступности финансовых услуг крайне велико: так, в расчете на миллион взрослого населения банкоматов на Северном Кавказе почти в три раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе.

При условии корректировки законодательства в России управляющая компания независимой сети банкоматов могла бы быть создана пулом заинтересованных банков (не входящих в топ-20) - это решило бы проблемы с перегрузкой их собственных точек выдачи наличных и обслуживанием клиентов на удаленной основе, а также снизило бы стоимость транзакции, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Подготовил Игорь Зубков

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