Комплексы семейства "Тор" стали лучшим средством ПВО

Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав "Концерна ВКО "Алмаз-Антей") представит на форуме МАКС-2019 линейку своей продукции оборонного назначения. "Купол" является головным предприятием по производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства "Тор".

ЗРК семейства "Тор" способны не только вести разведку воздушной обстановки, но и перехватывать цели, не прекращая движения. Фото: Пресс-служба ИЭМЗ "Купол"

Интерес к экспозиции завода подогревают недавние сообщения об учебном и боевом применении ЗРК семейства "Тор". Так, в июле стало известно об успешных стрельбовых испытаниях ЗРК "Тор-М2ДТ" в Заполярье и о перевооружении на ЗРК "Тор-М2" 1096-го зенитного полка Черноморского флота (осуществляет противовоздушное прикрытие Севастополя). Такое решение принято по итогам эффективного применения комплекса в ходе реальных боевых действий.

Отличительной особенностью ЗРК семейства "Тор" является оптимальный баланс тактико-технических характеристик, что вместе с рядом уникальных возможностей делает его непревзойденным средством ПВО в своем классе. Это единственный сухопутный комплекс ЗРК, способный не только вести разведку воздушной обстановки, но и перехватывать цели, не прекращая движения, что позволяет осуществлять прикрытие войск на марше и в бою, не затрудняя их движения. Комплекс способен как перехватывать цели, летящие со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, так и бороться с малоразмерными беспилотниками.

Другая особенность ЗРК семейства "Тор" - широкая диверсификация по несущей базе с одновременной унификацией по средствам разведки, ведения огня и управления.

В 2017 году был принят на вооружение ЗРК "Тор-М2ДТ". Этот комплекс в значительной мере унифицирован с базовой моделью "купольского" ЗРК - "Тор-М2", но предназначен для использования на Крайнем Севере. Первые батареи ЗРК "Тор-М2ДТ" уже направлены в подразделения Северного флота, поставки будут продолжены в этом и последующих годах.

Другой представитель линейки основной продукции ИЭМЗ "Купол" - ЗРК "Тор-М2К" - предназначен к использованию там, где есть развитая сеть дорог с твердым покрытием. Его средства обнаружения и огневые средства размещены на колесном шасси. А у автономного боевого модуля "Тор-М2КМ" нет шасси. Он предназначен для защиты стационарных объектов и использования в труднодоступных местах.

Зенитные ракетные комплексы семейства "Тор" стоят на вооружении как Российской армии, так и армий ряда зарубежных государств.