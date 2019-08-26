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26.08.2019 13:52
Рубрика: Власть

Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны

Текст: Юрий Когалов
Проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Что касается министерского формата, у нас пока еще нет партнера на Украине. Там еще только будет формироваться правительство. Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе, прежде чем их планировать, хотелось бы все-таки понять, как новое правительство, когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении Минских договоренностей", - отметил глава российского МИД.

По его словам, сначала необходимо выполнить уже принятые решения, начать разведение сил и средств, и лишь после этого можно будет планировать какие-либо контакты, в том числе на высшем уровне.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин: Альтернативы "нормандскому формату" нет

Напомним, в рамках саммита G7 во французском Биаррице, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция очень хотят провести саммит с российским и украинским президентами.

"Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, провести саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", - заявила Меркель.

О возможности проведения такой встречи речь шла и на переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. "По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", - заявил российский лидер. Однако президент РФ также подчеркнул, что "любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам". "Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше и, безусловно, идти к этой цели", - заявил Путин.

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