Лавров: Сергей Багапш заложил основы демократии в Абхазии

По словам главы российского МИД, лишь признание РФ независимости Абхазии (а также Южной Осетии) после августовской войны 2008 года позволило предотвратить дальнейшие агрессивные поползновения режима Михаила Саакашвили. А затем начался процесс международного признания республики. Первой стала Никарагуа, за ней последовали Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирийская Арабская Республика присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию, напомнил Лавров. "Убежден, что этот процесс необратим, Абхазия состоялась как демократическое государство, основы которого были заложены Сергеем Багапшем", - отметил министр.
При нем же была заложена договорно-правовая база между нашими странами. "Это сейчас действуют более 100 межгосударственных, межправительственных документов, которые определяют наши взаимоотношения с Абхазией, а тогда мы начинали с нуля", - рассказал Лавров.
"Еще до 2008 года Сергей Васильевич активно занимался в том числе и вопросами, связанными с политическим процессом урегулирования в рамках переговоров, где Абхазия отстаивала задачи обеспечения языковых, социально-экономических и других прав своих граждан", - вспомнил министр.
В личном плане Багапш был приятным собеседником. "Он всегда мог отвлечься на какие-то неполитические темы. С ним было просто приятно говорить о жизни", - рассказал Лавров. - Я видел, как к нему относятся люди и как он разговаривает со своими гражданами - абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны и даже спрашивает их совета".
"Я горжусь тем, что был дружен с этим прекрасным человеком, и буду всегда хранить память о нем и о том вкладе, который он внес в российско-абхазские отношения", - подчеркнул глава МИД РФ.