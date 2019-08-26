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Рубрика: В мире

Лавров: Сергей Багапш заложил основы демократии в Абхазии

Текст: Юрий Когалов
Все больше стран в мире признают Абхазию, этот процесс необратим. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании для документального фильма о бывшем президенте республики Сергее Багапше.

По словам главы российского МИД, лишь признание РФ независимости Абхазии (а также Южной Осетии) после августовской войны 2008 года позволило предотвратить дальнейшие агрессивные поползновения режима Михаила Саакашвили. А затем начался процесс международного признания республики. Первой стала Никарагуа, за ней последовали Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирийская Арабская Республика присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию, напомнил Лавров. "Убежден, что этот процесс необратим, Абхазия состоялась как демократическое государство, основы которого были заложены Сергеем Багапшем", - отметил министр.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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При нем же была заложена договорно-правовая база между нашими странами. "Это сейчас действуют более 100 межгосударственных, межправительственных документов, которые определяют наши взаимоотношения с Абхазией, а тогда мы начинали с нуля", - рассказал Лавров.

"Еще до 2008 года Сергей Васильевич активно занимался в том числе и вопросами, связанными с политическим процессом урегулирования в рамках переговоров, где Абхазия отстаивала задачи обеспечения языковых, социально-экономических и других прав своих граждан", - вспомнил министр.

В личном плане Багапш был приятным собеседником. "Он всегда мог отвлечься на какие-то неполитические темы. С ним было просто приятно говорить о жизни", - рассказал Лавров. - Я видел, как к нему относятся люди и как он разговаривает со своими гражданами - абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны и даже спрашивает их совета".

"Я горжусь тем, что был дружен с этим прекрасным человеком, и буду всегда хранить память о нем и о том вкладе, который он внес в российско-абхазские отношения", - подчеркнул глава МИД РФ.

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В мире экс-СССР Абхазия Правительство МИД Независимость Южной Осетии и Абхазии
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