Лучший блюзмен мира Джо Бонамасса возвращается в Россию

Американский певец и гитарист-виртуоз Джо Бонамасса, считающийся самым успешным в современном блюзе, объявил график очередного мирового турне. В России он даст единственный концерт - 16 мая в Москве, в "Крокус Сити Холле", а до этого будет несколько месяцев подряд выступать в Австралии и родных США, сделав перерыв только на Рождество и Новый Год.

Мало кто может похвастать такой продуктивностью, как Джо Бонамасса. В 2018 году он успел выпустить сразу три альбома: сольный - Reception, концертный - British Blues Explosion Live и сборник своих любимых блюзовых кавер-версий, исполненных в дуэте с отчаянной и волнующей то яростными, то томными обертонам красавицей-вокалисткой Бет Харт.

А незадолго до этого вышел и диск BCC IV группы тяжелого рока Black Country Community, где Бонамасса играет на гитаре и поет. Причем в компании с басистом-вокалистом легендарных Deep Purple середины 70-х Гленном Хьюзом. А на клавишных играет Дерек Шериньян, выступавший в Dream Theater и с Ингви Мальмстином.

Но не меньше Джо горд и другим своим достижением: теперь в его коллекции уже 1000 гитар - больше, чем у кого-либо! Да и сам он способен изготавливать эксклюзивные инструменты так, что они звучат на зависть всем коллегам.

Ну, а в канун старта мирового турне у Джо Бонамассы случилась еще одна премьера. Он выпустил сборник из 12 своих любимых треков - Unsubscribe. Все эти буги и блюзы теперь можно скачать на его сайте бесплатно.

Впрочем, подробности и трек-лист предстоящих гастролей музыкант пока не сообщает.

Кстати

Несколько лет назад, накануне приезда Джо Бонамассы в Россию, обозреватель "РГ" долго заполнял формуляры и справки, чтобы получить возможность взять у него интервью. Но менеджеры рок-звезды вначале не выходили на связь, а за день до концерта ответили, что тот отказался от общения, поскольку очень занят…

Каково же было мое удивление, когда после выступления я увидел одинокого Джо Бонамассу, скучающе глядящего в окно из коридора за сценой Московского международного дома музыки, где он выступал. Конечно, я подошел и рассказал про Москва-реку, которая была видна из окон и про сам этот район - Замоскворечье. А потом посетовал: "Эх, жаль, что вы отказались от интервью. А то бы мы интересно поговорили, да и про Москву я бы вам рассказал!"

На что Джо удивленно ответил: "А мне никто не говорил, что кто-то просил об интервью…" Потом мы еще немного поговорили, пока опять не появились менеджеры…

И конечно, это замечательно, что Бонамасса снова приезжает. Потому что новые его альбомы - снова жаркие, надрывные, импровизационные, мелодичные. Да и в Москве осталось еще много красивых мест, которые он еще не видел. И масса поклонников, которые вновь придут на его концерт! Будем ждать.