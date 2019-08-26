Лукашенко обсудил первоочередные задачи накануне учебного года

За школьные парты в этом учебном году в Беларуси сядут более одного миллиона учащихся, в том числе, 115 тысяч первоклассников, и для каждого из них президент страны потребовал обеспечить полноценную подготовку в дорогу знаний. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает пресс-служба главы государства.

"Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни - дети должны быть хорошо одеты", - пояснил свою позицию Лукашенко, предложив отраслевому министерству в оставшиеся дни уделить особое внимание детям из малообеспеченных семей.

Пользуясь случаем, президент отметил, что он традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании, подчеркнув, что именно учитель является центральной фигурой в белорусском обществе.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что порой учителя жалуются, что их заставляют заниматься бюрократической писаниной. К этим сигналам, пояснил Лукашенко, он относится двояко. То, что надо освободить учителей от бесконечных отчетов и самоотчетов - это факт, согласился он. "Но учитель не должен забывать, что его место работы не только в школе. Он - центральная фигура в обществе, и вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках - главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей", - напомнил глава государства.

Он обратил внимание и на недопустимость слишком большой нагрузки на детей в школах, особенно количеством домашних заданий. "Надо делать так, чтобы детишки получали знания на уроках. Не надо, чтобы они 5-6 часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей", - подчеркнул Лукашенко.

В ходе беседы с отраслевым министром президент в очередной раз дал понять, что государство очень рассчитывает на педагогов. "Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах", - добавил белорусский лидер, напомнив, что зарплаты учителей в Беларуси должны равняться как минимум средней зарплате по стране. Он напомнил и про задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе, в дошкольном образовании.

До конца года текущего года Лукашенко поручил провести расширенное совещание по теме образования с участием не только представителей Министерства образования, но и педагогической общественности и экспертов. Кроме того, президент не исключает и совершенствования системы поступления в высшие учебные заведения.