Новости

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги 17:40
В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 17:40
В Саратове возбудили дело из-за вспышки лихорадки 17:36
Число погибших из-за отравления грибами в Воронеже выросло до 12 17:36
В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов" 17:21
Жерар Депардье может сыграть советского лидера 17:18
В Воронеже отключились кассы и светофоры 17:15
В Чечне 17-летную девушку заподозрили в убийстве матери и сестры 17:11
Объявлены наставники нового сезона шоу Первого канала "Голос" 17:09
Вышел первый трейлер фильма "Звездные войны. Скайуокер. Восход" 17:05
В Минэкологии рассказали, как не отравиться ягодами 17:01
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео 16:48
В Карелии нашлась женщина, выигравшая элитную квартиру в Москве 16:43
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса 16:42
Вышли сразу шесть тизеров нового "Джокера" с Хоакином Фениксом 16:32
В петербургской клинике эвакуировали людей из-за бутылок с бензином 16:30
Кения впервые в истории начала экспортировать нефть 16:27
В Севастополе пожилая женщина умерла в 50 метрах от больницы 16:24
Премьер Ингушетии написал заявление об отставке 16:21
В ГД поддержали инициативу об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии 16:21
В Вене построено самое высокое в мире деревянное здание 16:19
У "Симпсонов" появится спин-офф 16:17
Президент Индонезии назвал идеальное место для новой столицы 16:11
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной 16:11
Удо Кир представит в Петербурге военную драму "Раскрашенная птица" 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 17:40
Рубрика: В мире

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги

Текст: Юрий Когалов
Фото: Getty Images/ Chesnot Фото: Getty Images/ Chesnot
Фото: Getty Images/ Chesnot

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит. Сделанные тем высказывания лидер Пятой республики назвал "крайне невежливыми".

"Он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа", - заявил Макрон на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии. "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", - добавил французский лидер.

Фото: Thibault Camus/ AP
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума

Ранее один из подписчиков Болсонару в Facebook разместил в социальной сети ироничный фотоколлаж, под которым с официального аккаунта президента Бразилии был поставлен одобрительный отзыв. На картинке были изображены Макрон и Болсонару с супругами, а под ней размещена подпись: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару". А в одном из комментариев говорилось, что французский президент завидует своему коллеге.

И это уже не первый обмен колкостями между двумя лидерами. На прошлой неделе вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив того в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Макрон со своей стороны обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Еще раньше Болсонару отказался встретиться с посещавшим Бразилию главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на загруженный график.

В мире Европа Франция В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
В Госдуме рассказали, как навредят США антироссийские санкции
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8