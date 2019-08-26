Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит. Сделанные тем высказывания лидер Пятой республики назвал "крайне невежливыми".

"Он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа", - заявил Макрон на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии. "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", - добавил французский лидер.

Ранее один из подписчиков Болсонару в Facebook разместил в социальной сети ироничный фотоколлаж, под которым с официального аккаунта президента Бразилии был поставлен одобрительный отзыв. На картинке были изображены Макрон и Болсонару с супругами, а под ней размещена подпись: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару". А в одном из комментариев говорилось, что французский президент завидует своему коллеге.

И это уже не первый обмен колкостями между двумя лидерами. На прошлой неделе вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив того в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Макрон со своей стороны обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Еще раньше Болсонару отказался встретиться с посещавшим Бразилию главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на загруженный график.