МАКС-2019 покажет новейшие самолеты

Сегодня в Жуковском открывается Международный авиационно-космический салон 2019 года. Он покажет, как преобразятся в 2020-2030 годах летательные аппараты, производственные технологии и чего ожидать от будущих полетов пассажирам.

Время от времени в прессе появляются футуристические проекты лайнеров будущего. МАКС-2019 будет отличаться от салонов предыдущих лет особым вниманием к перспективным направлениям. Ближайшее из них - появление на регулярных линиях среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Его мировая премьера состоится в этом году. На выставке будут демонстрироваться сразу три лайнера, один из которых примет участие в летной программе. Третий опытный образец, уже с пассажирским салоном, будет открыт для посещения - у будущих пассажиров появится уникальная возможность оценить удобство новой машины.

Дальнемагистральный российско-китайский самолет CR-929 приступит к испытаниям в будущем десятилетии, но посетители МАКС смогут почувствовать себя пассажирами этого лайнера уже сегодня - в макете, который продемонстрируют в специально построенном павильоне.

Гости МАКС-2019 смогут посетить образец лайнера МС-21-300 с пассажирским салоном

Футурологи предсказывают, что путешествия в 2030-2050 годах радикально изменятся. Привычными станут полеты на авиатакси, а мелкие покупки будут доставлять дроны. Чтобы эти изменения стали реальностью, уже сегодня необходимо создать нормативную базу, которая установит в том числе правила совместных полетов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Специалисты обсудят проблемы отрасли и постараются выработать пути их решения на нескольких конференциях и "круглых столах" МАКС-2019.

Дальние авиапутешествия, например от Калининграда до Владивостока, должны стать гораздо быстрее, чем сегодня. Помогут в этом сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Центральный аэрогидродинамический институт участвовал в создании легендарного Ту-144. А на МАКС-2019 в ходе научной сессии "Сверхзвук" на стенде института будет показан макет перспективного гражданского сверхзвукового лайнера.

Первые три дня работы салона будут насыщенными: запланированы десятки конференций, семинаров, "круглых столов", участники которых обсудят перспективные материалы и технологии, развитие бортового радиоэлектронного оборудования. На деловых встречах по системе MatchMaking будут выстраиваться кооперационные цепочки.

Перед организаторами салона стоит очень сложная задача: привлечь в аэрокосмическую индустрию молодежь, которой предстоит воплощать нынешние мечты в реальность. Поэтому на МАКС сформирован тематический раздел Future Hub, где будут демонстрироваться проекты студентов, молодых ученых и инженеров, пройдет День студента с бесплатным посещением выставки.

- МАКС преображается, стараясь опередить время. Нам очень важно реализовать выставочный проект, который позволит заглянуть в завтрашний день, позвать молодежь за собой, - говорит генеральный директор компании "Авиасалон" Александр Левин. - Одновременно салон все больше становится деловой площадкой, где обсуждаются проблемы, принимаются решения, подписываются сделки.