Медведев вышел во второй круг US Open

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев преодолел барьер первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. На выход во второй круг он потратил чуть менее полутора часов.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Соперником Даниила Медведева по первому кругу был малоизвестный представитель Индии Праджнеш Гуннесваран. Этот 29-летний теннисист в рейтинг АТР занимает скромное 88-е место и за карьеру громкими победами не избалован.
Не суждено Гуннесварану было сотворить сенсацию и на этот раз. Если в первом сете борьба шла почти до самого конца сета, который россиянин выиграл 6:4, то затем индиец смирился со своей судьбой - в двух последующих партиях он выиграл всего три гейма - 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час и 25 минут.
Во втором круге соревнований Медведев сыграет с победителем матча Ву Квон Сун (Южная Корея) - Уго Дельен (Боливия).