Медведев вышел во второй круг US Open

Соперником Даниила Медведева по первому кругу был малоизвестный представитель Индии Праджнеш Гуннесваран. Этот 29-летний теннисист в рейтинг АТР занимает скромное 88-е место и за карьеру громкими победами не избалован.

Не суждено Гуннесварану было сотворить сенсацию и на этот раз. Если в первом сете борьба шла почти до самого конца сета, который россиянин выиграл 6:4, то затем индиец смирился со своей судьбой - в двух последующих партиях он выиграл всего три гейма - 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 25 минут.

Во втором круге соревнований Медведев сыграет с победителем матча Ву Квон Сун (Южная Корея) - Уго Дельен (Боливия).