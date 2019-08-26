МИД Беларуси отреагировал цитатой Толстого на заявления Литвы о БелАЭС

Очередные атаки литовского внешнеполитического ведомства, инспирированные против возведения первенца белорусской ядерной энергетики в Островце, заставили МИД РБ на этот раз обратиться к бессмертной классике: цитате из Льва Толстого. Текст белорусского МИД опубликован 26 августа на официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват". На наш взгляд, это многое объясняет", - пояснили в Минске.

В ведомстве в очередной раз напомнили своим литовским коллегам, что ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. Рекомендации белорусского и европейских регуляторов касались только последующего планомерного повышения запасов прочности станции.

"Проект Белорусской АЭС на сегодняшний день является единственным, который прошел стресс-тесты по самым новым, более жестким стандартам. Если бы, скажем, стресс-тесты европейских АЭС проводились не семь-восемь лет назад, а тоже сегодня, весьма вероятно, что и рекомендации по ним были бы иного порядка, - отметили в ведомстве. - Со времени стресс-тестов европейских АЭС прошло более семи лет, но не все страны до настоящего времени смогли завершить выполнение всех рекомендаций. Это никоим образом не приводит к остановке их работы".

У белорусской стороны возникают справедливые вопросы и относительно того, насколько литовскую сторону на самом деле беспокоит ядерная безопасность, и как она подходит к вопросам транспарентности и ответственности в ядерной сфере. Например, европейские регуляторы по итогам стресс-тестов рекомендовали Литве выполнить вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива Игналинской АЭС и изучить случай запроектного землетрясения. Литва этого не сделала, ограничилась консервативными оценкам, отмечают в МИД Беларуси. А на выполнение остальных рекомендаций у Вильнюса ушло около шести лет.

Из недавнего сообщения литовского регулятора, говорится в заявлении МИД РБ, стало известно, что "с начала этого года на Игналинской АЭС произошли десять нарушений, которые касались эксплуатации значимых для обеспечения безопасности систем, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами. Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены", - констатировали в ведомстве.

Известные сложности с выводом Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников непосредственно у границы РБ, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента закономерно вызывают в Минске серьезные опасения, особенно в силу того, что "Литва до сих пор не провела профильную миссию МАГАТЭ ARTEMIS и не присоединилась к протоколу к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб", - говорится в заявлении МИД Беларуси.