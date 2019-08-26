Нам кажется, что мы управляем жизнью. На самом деле, если не играть на опережение, она сама все решит за нас. Где, на каком поле? Прежде всего в экономике, которая иногда кажется самостоятельной, непреодолимой силой. Мы, со своими чаяниями, живем сами по себе, а хозяйство большой страны думает и дышит по своим законам и, самое главное, очень зависит от того, что происходит в мировой экономике.

Там, кажется, не все в порядке. Она замедляется и, кажется, готовится к кризису. Появились минусы. Европейский союз во II квартале 2019 года показал рост ВВП всего лишь на 1,3% к такому же кварталу 2018 года. Риски не в том, что так мало (у нас еще меньше). А в том, что замедление идет из квартала в квартал два года подряд, и становится немного не по себе. Два года потихоньку тормозится рост в США, хотя эта страна по-прежнему резвее, чем Европа (+2,1% ВВП во II квартале 2019 года). Есть свое замедление у Китая, хотя по-прежнему рост фантастический. Во II квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% к прошлому году. Нам бы так! Индия показала только 5,9%. Ничего себе "только"! Но год назад, во II квартале 2018 года ее экономика росла со скоростью 8%.

Тяжелый доллар давит вниз мировые цены на сырье и гонит вверх рублевые цены в России

А как там Германия, механик всего мира? Ответ - рост ВВП на 0,4% во II квартале 2019 г. Полтора года назад - 3,4%.

Есть нам до этого дело? Да, конечно! Все эти числа, возникающие где-то там, на далеких просторах, имеют прямое отношение к нашим доходам, к нашим карманам. ЕС, Германия, Китай - крупнейшие торговые партнеры России. Мы у них кормимся, поставляя сырье, получаем валюту, закупаем на нее оборудование, технологии, продукты высокой сложности. Любые замедления "где-то там, у них" немедленно превращаются в сокращение спроса на российское сырье и в слабости хозяйства, но уже нашего, родного, своего.

И, в самом деле, темпы роста ВВП России упали в I квартале 2019 года до 0,5% (год к году). Ждем новую статистику. Но ожидания - так себе, не очень. И экспорт - импорт снижаются. В январе - июне 2019 года экспорт из России сократился в долларовом измерении на 3,6%. Поставки нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива, природного газа - всего стало чуть меньше и в натуре, и по стоимости.

Хотя, конечно, пока ничего страшного. Процент там, процент здесь. Может быть, и не беспокоиться? Нет, все-таки стоит. Осенью ждем "брекзит" без сделки. Пойдут ли мировые финансовые рынки по швам? Никто не знает. Лондон, Британия - второй по значимости финансовый центр мира. Торговая война США - Китай в самом разгаре. Тлеет такая же, отдельными стычками - между США и ЕС.

А что в глобальных финансах? Там погромыхивает. С 2018 года больше чем на 10% усилился доллар США к евро. Для России сильный доллар - не слишком приятно. Вспомним 2014 год. Тяжелый доллар давит вниз мировые цены на сырье (так устроены финансовые рынки) и гонит вверх рублевые цены в России. Все, что закупаем за рубежом, становится дороже.

За год, с августа 2018 года, почти на четверть выросли мировые цены на золото. Тоже признак тревоги. В сложные времена вспоминают о золоте как об убежище - альтернативе доллару. С 2009 года рынок акций США победно шествовал вверх. Но уже второй год находится в "горизонтальном положении", а еще и колеблется отчаянно. Краткосрочный долг США вдруг стал выше по рискам, по проценту, чем длинный. Это признак будущей рецессии. Рынки европейских акций тлеют, не хотят расти, скорее, по чуть-чуть клонятся долу. Развивающиеся рынки акций два года тоже пусть с колебаниями, но ползут вниз. Вместе с Китаем.

Что еще? Девальвация юаня - как гром. США называют Китай "валютным манипулятором". Причина? Конечно, торговая война с США. Китай пытается помочь своему экспорту, ослабить импорт, в т. ч. из России, если расчеты в долларах. Есть ли еще что-то? Ползком девальвируется фунт стерлингов. Когда-то в 2007 году за один фунт давали больше двух долларов. В январе 2018 года - больше 1,4 доллара. А нынче всего лишь 1,2 доллара. А что случится во время "брекзита"?

Ради денежных запасов мы жертвуем экономическим ростом. А только резервы не спасают

Каждое из этих событий - вроде бы ничего особенного. Но все это ветер, раскачивающий глобальные финансы. Нет ничего святого, устойчивого. Вот только что, летом 2019 года, взяло и обвалилось аргентинское песо на 25%. За ним чуть дрогнул бразильский реал. А рубль всегда очень чуток к латиноамериканским валютам.

И, конечно, помним о долгах. Долги, особенно в Европе, - минное поле. В той же Италии только что чуть не случился долговой кризис. Госдолг Италии - 132% ВВП, четвертый в мире по объему. Когда мировая экономика на подъеме, она может и не заметить кризис в отдельно взятой стране. Но когда все готовятся к холодам, любое яркое событие может вызвать обвал. Осторожнее! Мировые СМИ начали писать о будущем кризисе, подают сигналы, как птицы. Обычная реакция бизнеса на это - осторожничать, сворачиваться.

Как готовиться к кризису? Рано или поздно он все равно произойдет. Один из способов - запасать. У нас очень крупные международные резервы, они достигли почти 530 миллиардов долларов. Приближаются к предкризисному уровню 2008 года. (597 миллиардов долларов). Этого достаточно?

Ответ - нет. Ради денежных запасов мы жертвуем экономическим ростом. А только резервы не спасают. Это хорошо показал кризис 2008-2009 гг., когда Россия стала худшей среди 30 крупнейших экономик мира, несмотря на все резервы. Самая большая просадка по ВВП, по курсу валюты, по бегству иностранных инвестиций. Крупнейший взрыв инфляции.

Нам не нужно всего этого еще раз. Настоящий ответ - в увеличении внутреннего спроса, в устойчивом росте нашей экономики на собственной основе, не только за счет внешнего спроса на сырье. Максимум стимулов для этого. Как это сделать? Пока - нерешенная проблема.