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Москвичи могут бесплатно проверить компьютеры. Как это сделать?

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2019,  
12:33
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сервис "Чудо техники", объединяющий легальные сервисные центры, объявил о проведении акции "Диагностика за спасибо". Москвичам предлагают бесплатно продиагностировать компьютеры в удаленном режиме.

Прием заявок на диагностику принимается с 26 по 31 августа на сайте проекта, можно выбрать удобное время для сеанса. После этого с владельцем компьютера свяжется мастер, который удаленно подключится к компьютеру и проведет диагностику. Компьютер при этом должен быть подключен к интернету.

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В ходе диагностики мастер объяснит, какие программы замедляют работу компьютера, расскажет, как избавиться от вирусов и шпионских программ.

Длительность сеанса составляет 20 минут. Волноваться о безопасности не стоит, уверяют организаторы - доступ мастера к ПК будет только временным, и все его действия будут видны на экране.

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