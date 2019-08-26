Москвичи могут бесплатно проверить компьютеры. Как это сделать?

Сервис "Чудо техники", объединяющий легальные сервисные центры, объявил о проведении акции "Диагностика за спасибо". Москвичам предлагают бесплатно продиагностировать компьютеры в удаленном режиме.

Прием заявок на диагностику принимается с 26 по 31 августа на сайте проекта, можно выбрать удобное время для сеанса. После этого с владельцем компьютера свяжется мастер, который удаленно подключится к компьютеру и проведет диагностику. Компьютер при этом должен быть подключен к интернету.

В ходе диагностики мастер объяснит, какие программы замедляют работу компьютера, расскажет, как избавиться от вирусов и шпионских программ.

Длительность сеанса составляет 20 минут. Волноваться о безопасности не стоит, уверяют организаторы - доступ мастера к ПК будет только временным, и все его действия будут видны на экране.