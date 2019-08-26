На МАКС впервые покажут макет лайнера CR929

В одном из павильонов МАКС будет впервые в России представлен полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. По оценкам экспертов, он станет одним из ключевых экспонатов выставки.

По прогнозу компаний-партнеров ОАК и СОМАС (Китайская корпорация гражданского авиастроения), на рынки АТР и РФ, а также стран СНГ в период 2023-2045 годов будет приходиться почти 50 процентов спроса на самолеты такого типа.

Всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры - США, Франция и СССР. По программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

- CR929 - это самый высокотехнологичный проект в портфеле общих партнерских проектов двух государств и выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Для России Китай - это партнер с динамично развивающейся экономикой, стабильными ресурсами и наличием спроса в сегменте широкофюзеляжных самолетов. На домашние рынки мы будем опираться как на стартовые. Большой спрос на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты в Китае и России - это наше естественное преимущество перед конкурентами, - говорит президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Стороны реализуют проект CR929 на паритетной основе, с долевым участием 50 на 50. Сейчас программа находится на этапе эскизного проектирования, который завершится контрольным рубежом Gate 3. Основные задачи этого этапа - определение окончательного облика CR929, отбор поставщиков систем и оборудования и заключение с ними предварительных соглашений о намерениях, заключение "мягких" контрактов с авиакомпаниями.

В Шанхае работает совместное предприятие CRAIC, которое отвечает за маркетинг, бизнес-планирование, управление программой, а также за производство, продажи и послепродажное обслуживание самолетов. ОАК и СОМАС занимаются подготовкой к созданию Инженерного центра, который будет располагаться в России.

Объединенная инженерная команда - Joint Engineering Team (JET) пять-шесть раз в год встречается в формате рабочих сессий в Москве и Шанхае. Работа ведется по всему спектру вопросов: технические аспекты, управление поставщиками, вопросы сервиса, послепродажное обслуживание и т.д.

Использование композитов в конструкции CR929 превысит 50 процентов

Использование композитов в конструкции CR929 превысит 50 процентов. Композитное крыло самолета будет иметь сверхкритический профиль нового поколения, что обеспечит низкий аэродинамический шум и "многодисциплинарную оптимизацию". Ожидается, что композитные элементы конструкции планера, крыла, горизонтального и вертикального оперения, а также элементы механизации будут изготавливаться на заводах ЗАО "АэроКомпозит" в Ульяновске и Казани. В то же время для оптимизации логистики рассматриваются варианты строительства специализированного предприятия на Дальнем Востоке.

Начало летных испытаний по программе CR929 планируются к 2023-2025 годам. Первые поставки самолета в авиакомпании - к 2025-2027 годам. Будет создано семейство самолетов в трех конфигурациях: базовая, укороченная и удлиненная. Базовая конфигурация - CR929-600 - будет вмещать 280 пассажиров и летать на 12 000 километров. Удлиненная конфигурация - CR929-700 - будет вмещать 320 пассажиров. Укороченная версия рассчитана на 250 пассажиров.

Полноразмерный макет носовой части CR929 впервые был представлен осенью прошлого года, на выставке China Airshow в Чжухае. Сейчас идет согласование общего вида самолета, проводятся экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики. Также отбираются конструкционные материалы и анализируются предложения от потенциальных поставщиков оборудования и ключевых систем.

Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 году. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов будет затрачено непосредственно на разработку лайнера, а 7 - на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.

Между тем

Студенты бакалавриата Московского авиационного института пройдут подготовку в Китае для реализации будущих российско-китайских проектов в авиационной сфере, сообщили в холдинге "Технодинамика".

- Мы заинтересованы в качественном обучении и подготовке кадров как внутри страны, так и за рубежом. В условиях глобализации и усложнения технологических процессов обмен опытом и новейшими данными в международном масштабе - не просто возможность, а насущная необходимость, - сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Обучение будет проходить в Шанхайском транспортном университете - ведущем научно-исследовательском комплексном университете Китая. В течение 2019-2020 учебного года студенты будут обучаться у китайских специалистов, затем вернутся в Россию и продолжат учебу в МАИ. Отмечается, что финансирование на подготовку кадров обеспечит МПО им. И. Румянцева.