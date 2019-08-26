На похищенной картине Куинджи реставратор обнаружила серьезную царапину

Реставратор Третьяковской галереи Татьяна Серегина, которая осматривала похищенное полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" после его возвращения в галерею, в Замоскворецком суде рассказала о повреждениях картины.

"Я подтвердила ее подлинность, но обнаружила там повреждения, в том числе там были царапины, например, с правой стороны была довольно серьезная царапина. Все эти повреждения были явно нанесены каким-то острым предметом", - цитирует Серегину ТАСС. Реставратор напомнила, что кроме царапин на картине также остался заметный след от пальца.

В марте художник-реставратор Русского музея Наталья Романова отмечала, что царапины не представляют угрозы для полотна. По ее мнению, они появились при неаккуратном извлечении картины из рамы. Реставрационные работы обошлись в 13302 рубля.

Справка "РГ"

Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, где проходит ретроспектива художника, на глазах у посетителей 27 января. К счастью, картину на следующий день обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья. Полотно, защищенное мертвым крепежом, вернулось на выставку. А в июле гособвинитель заявлял, что Министерству культуры был нанесен ущерб на сумму в 19,9 млн рублей.