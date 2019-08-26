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Рубрика: Спорт

Поближе к проблемам

После поражения от Германии на Евро-2019 наши девушки рискуют упустить первое место в группе и получить в плей-офф сильного соперника
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 189(7947)
Женская сборная России после двух побед на старте группового этапа чемпионата Европы, когда команда в столице Словакии Братиславе брала верх над Белоруссией (3:0) и Швейцарией (3:0), в понедельник в третьем своем матче потерпела поражение от Германии - 2:3 (25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15).
Для России тревожный звонок прозвучал в матче со Швейцарией. Сигнал не сработал, и в понедельник уступили немкам. Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA Для России тревожный звонок прозвучал в матче со Швейцарией. Сигнал не сработал, и в понедельник уступили немкам. Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
Для России тревожный звонок прозвучал в матче со Швейцарией. Сигнал не сработал, и в понедельник уступили немкам. Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA

Эта неудача чревата самыми серьезными последствиями. Подопечные главного тренера Вадима Панкова рискуют не занять первое место в группе "D", а следовательно, при выходе в плей-офф со второй позиции девушек в 1/8 финала ждет встреча с кем-то из "большой тройки" смежной шестерки "В" - Италией, Польшей или, скорее всего, Бельгией. Все эти потенциальные соперники способны выбить россиянок из дальнейшей борьбы. Непопадание в топ-8 будет означать худший за всю историю результат женской национальной дружины и неминуемо приведет к отставке Панкова. То есть перед Олимпиадой, куда мы уже героически заработали путевку на домашнем мировом отборе, придется судорожно менять рулевого. Нежелательный вариант развития событий.

Фото: Cev.eu
Российские волейболистки с трудом справляются со Швейцарией на ЧЕ

Увы, на чемпионате Европы приходится играть без блокирующей Ирины Фетисовой из столичного "Динамо". Одна из ключевых волейболисток команды в минувшую пятницу достойно провела матч с Белоруссией, а затем, в свободную от игр субботу, у Ирины обнаружился аппендицит. А после таких операций на площадку не выходят достаточно долгое время. Турнир для Фетисовой завершился, едва начавшись. Потеря более чем серьезная.

Правда, игра нашей команды внушала самые серьезные опасения уже со старта чемпионата Европы, проходящего в четырех странах. Помимо столицы Словакии Братиславы, где выступают россиянки, игры проводятся в Анкаре (Турция), Лодзи (Польша) и Будапеште (Венгрия).

Если невнятный старт (5:11) первой партии с Белоруссией удалось быстро нивелировать, то со скромной Швейцарией пришлось помучиться подольше. А ведь эта сборная с полулюбительским статусом клубных команд, участвующих в национальном чемпионате, попала на Евро-2019 только благодаря расширению числа участников с 16 до 24.

Называть соперниц по второму туру дебютантами чемпионатов Европы было бы неправильно. Все-таки швейцарки, пусть и очень давно, но дважды отметились на континентальных первенствах - в 1967 и 1971 годах, когда женский волейбол в Старом Свете культивировался далеко не во всех странах.
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Подопечные Панкова вместо ожидаемой легкой прогулки получили трудный матч, попутно заставивший поверить в магию цифр. В стартовом сете наши девушки сумели отбиться с критического счета 18:22. Как не вспомнить, что точно такой же результат был и в третьем сете решающей игры августовской домашней олимпийской квалификации против Южной Кореи. Тогда наши в калининградском дворце спорта "Янтарный" уступали 0:2 по партиям, были близки к фатальному поражению, которое наверняка повлекло бы за собой досрочную отставку Панкова, но все же спаслись.

Трюк по вытаскиванию самих себя из болота за волосы прошел и в матче со Швейцарией. Во второй партии тоже догоняли соперника, проигрывая до трех мячей (9:12), совершая чудовищные ошибки на приеме далеко не самых сложных подач оппоненток. Запал швейцарок, изрядно потрепавших нервы российским волейболисткам, в определенный момент все-таки сошел на нет.

На исправление своих ошибок перед матчем с Германией было меньше суток. Увы, кардинально ничего не поменялось...

Спорт Волейбол
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