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26.08.2019 12:50
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. В число игроков, которые могут принять участие в этих встречах, вошли нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко и защитник голландского "Витесса" Вячеслав Караваев.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сборная России проведет два матча отбора к Евро-2020 в начале следующего месяца. 6 сентября в Глазго команда Черчесова встретится со сборной Шотландии, а 10 сентября в Калининграде примет команду Казахстана. На эти матчи вызваны 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

УЕФА получил рекордное число заявок на билеты Евро-2020

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Россия и Бельгия сыграют матч отбора к Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

После четырех туров сборная России занимает второе место в группе. Команда Станислава Черчесова набрала девять очков и на три очка отстает от сборной Бельгии.

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