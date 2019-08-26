Назван состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Сборная России проведет два матча отбора к Евро-2020 в начале следующего месяца. 6 сентября в Глазго команда Черчесова встретится со сборной Шотландии, а 10 сентября в Калининграде примет команду Казахстана. На эти матчи вызваны 26 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).
После четырех туров сборная России занимает второе место в группе. Команда Станислава Черчесова набрала девять очков и на три очка отстает от сборной Бельгии.