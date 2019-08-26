Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 750 тысяч рублей в месяц. Эксклюзивный трехкомнатный пентхаус с панорамным видом на город находится в жилом комплексе "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.

В августе на верхней строчке рейтинга оказался пентхаус площадью 290 "квадратов" и стоимостью 750 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено на 38-этажном и включает открытую террасу в 100 кв.м. Квартира сдается не только для жилья, но и проведения вечеринок, так как дизайн выполнен в клубном стиле.

На втором месте рейтинга - жилье площадью 320 кв. м за 500 тысяч рублей. Четырехкомнатная квартира находится на пятом этаже элитного 17-этажного дома на Зоологической улице. В квартире нет мебели, ее приобретение зависит от пожеланий арендатора. Есть высококачественная бытовая техника и кухонный гарнитур.

Третье место у "двушки" с панорамным остеклением за 450 тысяч рублей. Это студия с отдельной спальней, общий метраж которой составляет 115 "квадратов". Квартира находится на 64-м этаже башни "ОКО" ММДЦ "Москва-Сити". В студии авторский ремонт, эксклюзивная мебель, бытовая техника и аксессуары.

На четвертой позиции - квартира площадью 270 "квадратов" на улице Пресненский Вал за 420 тысяч рублей в месяц. В квартире просторная кухня-гостиная, пять спален, две из которых имеют санузлы, а также есть сауна, гостевой санузел, гардеробная, две хозкомнаты и две лоджии. В квартире есть полный комплект дорогостоящей мебели и бытовой техники, установлена сплит-система.

Завершает августовский топ-5 самых дорогостоящих объектов - квартира за 400 тысяч рублей в месяц с панорамным видом. Жилье находится на четвертом этаже пятиэтажного дореволюционного дома в Армянском переулке.