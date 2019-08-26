Названы способы снизить вред от смартфона

Существует несколько способов снизить риски от использования мобильных устройств, уверена научный сотрудник малазийского университета Perdana University Эрна Фариза Мод Пут. Речь идет о болях, микротравмах и неприятных ощущениях в разных частях тела, возникающих при использовании смартфона.

Свои рекомендации эксперт опубликовала на сайте образовательного учреждения. Вот они:

1. Найдите смартфон, который подходит вам по размеру. У вас должно получиться коснуться экрана с разных сторон большим и указательным пальцами. Большой экран - не признак подходящего смартфона.

2. Старайтесь переключаться между большими и другими пальцами при наборе текста - это позволит снизить боль. Если есть возможность - набирайте текст указательными пальцами, положив смартфон на твердую поверхность. Если вы печатаете одной рукой - меняйте руку время от времени, а также старайтесь использовать не кончики больших пальцев, а подушечки. Запястья должны быть выпрямлены.

3. Шею и спину при использовании смартфона нужно выпрямить. Не держите смартфон на коленях или ниже уровня груди - пусть он находится на уровне подбородка или глаз, чтобы шею не приходилось наклонять. Не рекомендуется также слишком крепко сжимать устройство.

4. Настройте смартфон так, чтобы самые часто используемые объекты находились в нижней части экрана. Попробуйте максимально задействовать голосовое управление - при помощи Siri или ассистента Google. При разговоре старайтесь не держать аппарат между ухом и плечом, а лучше всего купите беспроводные наушники с микрофоном.

5. Делайте перерывы и потягивайтесь (это, пожалуй, применимо к любым занятиям), а также выполняйте упражнения для рук - растяжку для запястья, разминку для пальцев, наклоны головы в стороны.

"Достижения в технологиях имеют свою цену. Маленький смартфон может оказать большое влияние на наше здоровье", - предупреждает ученый.