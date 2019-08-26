Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Власти Норвегии сомневаются в экономической целесообразности Северного морского пути и намерены провести его проверку на соответствие экологическим стандартам. Об этом "Известиям" заявила министр иностранных дел королевства Ине Мари Эриксон Серейде.

По ее словам, Осло не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.

"Насколько я вижу, у Севморпути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы", - отметила министр.

Глава МИД Норвегии также заявила, что Осло пока не рассматривал возможность использования портов Шпицбергена в рамках Севморпути, как это предлагают сделать некоторые эксперты. "Нам еще предстоит изучить эту возможность", - отметила Серейде.

В посольстве РФ в Осло напомнили, что Севморпуть является внутренним дело России, и Норвегия не имеет никакого отношения к его проработке. Однако королевство явно присматривается к возможностям, которые откроет эта трасса.

Между тем интерес к Северному морскому пути уже давно проявляет Китай, компании из КНР выразили желание заняться контейнерными перевозками по этому маршруту. Несколько рейсов будут осуществлены уже в этом году.

Однако полноценно Севморпуть заработает только тогда, когда будут спущены на воду новые атомные ледоколы проекта 22220. Как ранее сообщили в Объединенной судостроительной корпорации, "атомные ледоколы мощностью 60 мегаватт начнут работать в акватории Северного морского пути уже в начале 2020 года". Предполагается, что они обеспечат круглогодичную навигацию на Северном морскому пути и позволят увеличить грузопотоки по самой северной морской трассе России.